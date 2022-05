Fuerte cruce entre Cinthia Fernández y Silvia Fernández Barrio: “No estoy jodiendo”

Cinthia Fernández y Silvia Fernández Barrio (Video: Momento D, El Trece)

Luego del incendio en el departamento de Felipe Pettinato ocurrido en la noche del lunes, en el que falleció un amigo de él y otras dos personas resultaron heridas, finalmente este jueves por la tarde el hijo del reconocido conductor fue trasladado desde la clínica de Belgrano en donde estaba internado, a un centro de salud mental ubicado en la localidad de Castelar, en el oeste del conurbano.

El hecho se llevó buena parte de la edición del jueves de Momento D, con el conductor Fabián Doman y su equipo debatiendo en el piso y el móvil apostado frente a la clínica donde se encuentra el joven. Luego de abordar a Tamara, la hermana de Felipe que se retiró del lugar sin realizar declaraciones, la conversación en el magazine de El Trece giró sobre la manera en la que se puede asistir a pacientes que sufren una enfermedad como la de Felipe.

“La pregunta es si Melchor Rodrigo era la persona indicada para ayudar a Felipe Pettinato cuando se trata de un enfermo psiquiátrico”, indagó Doman. “Está recontra bien ayudar, pero si es una persona enferma lo tienen que tratar en un lugar donde lo sepan tratar, no internarlo en un departamento porque sí”, opinó Sebastián Pampito Pelleró.

“¿Quién estaría a cargo de una persona que tiene este tipo de cosas? La familia”, sentenció Fernández Barrio. “Y un profesional”, acotó Gabriel Schultz. “Cuando es mayor de edad el paciente hace lo que quiere”, replicó Pampito, advirtiendo que Felipe tiene 29 años y orientando la discusión en ese sentido.

“No es tan fácil seguir a una persona que es grande”, continúo la exNuevediario hasta que intervino Cinthia Fernández. “Pero sabés como mamá y papá como se lo saco”, argumentó la bailarina, pero la periodista la frenó con el gesto y con la palabra. “¡Esperá un segundo, por favor te lo pido!”, se plantó Silvia con vehemencia, extendiendo su mano en dirección a Cinthia, para poner distancia.

Fiel a su estilo, la ex Bailando por un sueño no se quedó callada: “Weh, weh, weh, no fue mi intención. Interrumpís siempre y nadie te dice nada”, reaccionó la mamá de Charis, Bella y Francesca. “¡Pará! No es la manera de decirlo, no es la manera de decirlo. Y yo no estoy jodiendo”, expresó con gestos ampulosos y buscando una copa con agua para superar el mal trago y continuar con el debate.

El incendio en el edificio de Belgrano que causó la muerte de Melchor Rodrigo

El incendio se desató cerca de las 23.30 del lunes pasado en el piso 22 del inmueble ubicado sobre la calle Aguilar al 2300, a pocos metros de su intersección con la avenida Cabildo. Ocurrió en el interior del living comedor del departamento “F”, cuya superficie es de 3 por 5 metros. Allí se encontraban Felipe junto a su amigo Melchor Rodrigo, quien perdió la vida en el lugar. Cuando los efectivos de seguridad ingresaron al departamento, encontraron el cuerpo carbonizado de la víctima boca abajo. Además de Pettinato, otros dos vecinos fueron asistidos y trasladados por intoxicación por monóxido de carbono.

Los primeros análisis de la escena del hecho dan por descartado que el fuego haya sido provocado, por ejemplo, tras un desperfecto de un electrodoméstico. La causa está en manos del fiscal Martín Mainardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº25, y por el momento se investiga como “averiguación de causales de muerte e incendio”.





