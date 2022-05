La tristeza de Laurita Fernández por la muerte de su abuelo: “Gracias por todo lo que nos diste y enseñaste”

Laurita Fernández, conmovida por la muerte de su abuelo

Laurita Fernández está atravesando un difícil momento personal. Es que en las últimas horas, la conductora de Bienvenidos a bordo (El Trece) utilizó sus redes sociales para comunicar una triste noticia: el fallecimiento de su abuelo paterno.

En ese sentido, replicó una story de una persona de su entorno, que contenía una emotiva imagen con varios familiares, entre los que se encontraba su abuelo aún en vida y tituló: “Acá está tu legado”. Y agregó, conmovida: “Gracias abuelo por todo lo que nos diste y enseñaste. Acá siempre te vamos a recordar con una sonrisa. Te amamos, tus nietos y bisnietos”.

La story de Laurita Fernández

Por su parte, el papá de Laurita, Carlos Ezequiel, también lo despidió en su Instagram: “Gracias papi por todo lo que nos diste. Peleaste tu última batalla y sé que estás descansando en paz. Te quiero Manolito y te voy a extrañar siempre”.

A principios de mayo, la excampeona del Bailando había sido noticia luego de un inesperado gesto hacia Nicolás Cabré. En ese entonces, Laurita sorprendió al ir a ver Me duele una mujer, la obra que protagoniza su ex junto a Mercedes Funes y Carlos Portaluppi en calle Corrientes. Y se encargó de contarlo y recomendarlo a sus seguidores de Instagram a través de una story en la que se ve el folleto de la pieza. “Hermosa, hermosa, hermosa”, escribió, dando cuenta de que le encantó. En tanto, en la siguiente historia compartió una foto cenando con Pitty, la numeróloga, con quien suele mantener largas charlas, sobre todo, cuando tiene algún tipo de duda con respecto a sus relaciones de pareja. ¿Le habrá vaticinado su futuro amoroso?

Sin embargo, al ver el revuelo que causó ese posteo que publicó en su perfil, Laurita decidió aclarar los tantos. “Fui a ver a mi ex. Nunca podría ser su amiga. No fui al camarín, la devolución se las di en la sala”, comentó la bailarina en Decímetro, su programa de radio en la Metro 95.1.

En enero, había sido el ex Son Amores quien había hablado por primera vez de la ruptura. “La vida es simple, sólo que nosotros no podemos verlo”, dijo en esa ocasión en No es tan tarde (Telefe). Además, había agregado que para él cuando algo se termina “ya está”. “A veces la peleo mucho, mucho... hasta que entro en un estadio en el que decís que si no va, no va”.

En este sentido, el actor confesó que la ruptura con la conductora le dolía, pero que entendía que es un duelo por el que hay que pasar. “Obviamente que sufro, me da lástima... pero es todo un proceso. La peleo, la peleo, la peleo hasta que no me queda más y decís: ‘Bueno, no pudo ser”, siguió. “La vida es muy simple y se la presentamos a nuestros hijos así, nosotros somos los que no la vemos... pero es así”, dijo entonces. Y cerró con una frase que muchos adjudicaron a su presente: “A veces hay que admitirlo, hacer un mea culpa, pedir perdón si es que hay que pedirlo y decir que no va”.

