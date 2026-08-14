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Brian Lanzelotta confirmó que seguirá con su emprendimiento luego de ser estafado: “No me puedo dejar vencer”

El ex Gran Hermano contó que la reacción de sus allegados y seguidores lo impulsó a continua, después de haber sido víctima de una maniobra que le costó 17 millones de pesos

Brian Lanzelotta agradeció el apoyo tras la estafa de 17 millones de pesos y confirmó que Bien Limpio no cerrará (Video: Instagram)

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Días después de revelar públicamente que fue víctima de una estafa por 17 millones de pesos, Brian Lanzelotta grabó un nuevo video desde el galpón de Bien Limpio, su emprendimiento de papel higiénico en La Matanza, para agradecer el apoyo masivo que recibió y anunciar que la empresa no cerrará. El exparticipante de Gran Hermano, que el lunes anterior había dado por terminado el negocio, cambió de postura tras recibir más de mil mensajes de apoyo y juntar 10 millones de pesos en donaciones gracias a la difusión del caso en redes y en televisión.

“El lunes yo daba por terminado Bien Limpio. Pero me senté a leer los mensajes de cariño, a leer los comentarios en las redes y la verdad es que no me puedo dejar vencer una vez más”, dijo Lanzelotta en el video, grabado solo en la fábrica mientras su hermano Eloy salía a entregar dos pedidos pendientes de la semana anterior. La escena sintetizó el estado del emprendimiento: la deuda sigue, pero la rueda volvió a girar.

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Brian Lanzelotta se quebró al hablar de la estafa que vivió captura
Brian Lanzelotta explicó que las donaciones a Bien Limpio se reunieron tras la difusión del alias en los programas de Carmen Barbieri y Sergio Lapegüe

El dinero recaudado llegó por dos vías. Por un lado, a través de donaciones espontáneas de particulares —entre ellos, padres del jardín de su hija y amigos del fútbol— que se pusieron de acuerdo sin que él lo pidiera. Por otro, gracias a la difusión en los programas de Carmen Barbieri y en el de Sergio Lapegüe. “Gracias a ellos que pusieron el alias ahí de Bien Limpio, llegamos a juntar diez millones de pesos. Mi cuenta estaba en cero y terminó cerrando en diez millones de pesos”, contó. Esa cifra no alcanzó para saldar la deuda total, pero permitió reducirla de forma significativa.

La mención al programa de Barbieri vino acompañada de una aclaración. Lanzelotta reconoció que aceptar la difusión del alias fue una decisión que tomó “contra su voluntad”, ya que en un primer momento había rechazado esa vía de ayuda. Días antes, en una nota con Sergio Lapegüe, había declinado la oferta del conductor de publicar el alias: “No quiero caer en eso. Tengo dos manos y dos pies y me gano la vida laburando”, había dicho entonces. Frente a la magnitud del golpe económico, terminó aceptando. “No era lo que yo buscaba, por más que un montón salgan a decir que era eso o que yo buscaba o que saqué beneficio, no me importa, yo sé bien que no fue así”, aclaró en el último video subido.

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Brian Lanzelotta y su hermano Eloy prepararon 3.100 bolsones de papel higiénico con un préstamo familiar antes de descubrir que los comprobantes de transferencia eran falsos
Brian Lanzelotta y su hermano Eloy prepararon 3.100 bolsones de papel higiénico con un préstamo familiar antes de descubrir que los comprobantes de transferencia eran falsos

El contexto de la estafa, fue el siguiente: un supuesto cliente identificado como Mario, que dijo ser de Mendoza, le encargó 3.800 bolsones de papel higiénico —el pedido más grande de la historia del emprendimiento— con un plazo de una semana. Para financiar la materia prima, el suegro de Lanzelotta sacó un préstamo. Él y Eloy se instalaron en el galpón y trabajaron sin descanso. Lograron preparar 3.100 bolsones. El día de la entrega, el supuesto comprador presentó comprobantes de transferencia que resultaron ser falsos: el CUIT y el nombre de la empresa que usaron para identificarse existían, pero nadie desde esa entidad había enviado dinero. El camión con la mercadería partió hacia Mendoza y el dinero nunca llegó.

La investigación avanzó con el aporte de seguidores mendocinos que, tras ver los videos en redes, comenzaron a enviarle fotos, videos, nombres, apellidos y direcciones. Así se supo que parte de la mercadería llegó a una distribuidora en Mendoza y que algunos vendedores la estaban comercializando en TikTok. El abogado de Lanzelotta, Gastón Jordanes, presentó la denuncia en la Fiscalía N° 8 de delitos complejos de San Martín y confirmó que tienen identificado al camionero que retiró la mercadería, así como imágenes del vehículo en Mendoza. La causa investiga si el esquema responde a una maniobra de estafa comercial con múltiples cómplices.

De vuelta en el video del jueves, Lanzelotta cerró con una referencia a Rocky, la saga de películas de la que se declara fanático. “Hay una frase que la tengo en la cabeza y ahora me la voy a tatuar. Le dije hoy a mi hermano Eloy: ‘Vamos a tatuarnos esta frase nosotros dos’. Y me dice: ‘¿Cuál?’ ‘De pie, hijo de perra, porque Mickey te ama’”, contó, antes de anunciar que Bien Limpio volvería a tomar pedidos y que intentaría cumplir con todos, aunque con algo de demora.

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