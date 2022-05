La emotiva carta que Alex Caniggia le dedicó a su mamá y a su hermana en El Hotel de los Famosos: “Tengo miedo de quebrarme”

Alex Caniggia le dedicó una profunda carta a su mamá y a su hermana (Video: "El Hotel de los Famosos", El Trece)

Son momentos difíciles para los participantes de El Hotel de los Famosos, porque ya llevan más de dos meses de encierro, extrañan a sus afectos y, además, la tensión se vuelve cada vez mayor durante la convivencia. Por eso, este miércoles el Chino Leunis les propuso que cada uno escriba una carta para que conecten con aquellas personas que “les traen amor”.

“Estamos cumpliendo diez semanas y cada vez que vamos avanzando en la historia, siempre voy viendo que cada uno tiene momentos de debilidad. Algunos extrañan a sus hijos, lo veía con Chanchi y Lissa, o de repente alguno que extraña a los viejos y los hermanos”, introdujo el conductor, y luego les preguntó a cada uno quién era la persona que más falta les hacía. Fue Alex Caniggia uno de los primeros en responder. “La sis (por Charlotte, su hermana) es la única persona que extraño. Y a mi vieja, que está en Marbella”, expresó.

Acto seguido, el conductor dio paso a que cada concursante escriba la carta en cuestión. “Quiero que hagan el ejercicio de sacar afuera algo que tienen adentro, en el papel”. En ese sentido, el mediático sorprendió con su particular estilo para redactar. “La escribí en spanglish, porque con la sis hablo en ingles”, aclaró. Y lanzó: “Tengo miedo de quebrarme, Chino”.

Alex Caniggia leyó la particular carta que le escribió a Mariana Nannis y Charlotte Caniggia

Luego, leyó la parte que le dedicó a Mariana Nannis: “Mamma mía, acá estoy en el reality rompiéndola toda, como siempre en todo lo que hago. Te extraño mucho, mucho y en nada te veo. Pronto te voy a visitar y te voy a presentar a mi nueva novia de San Martín. Espero que te guste mucho. Sape”. Claro, hacía referencia a Melody Luz, con quien ya oficializó su romance.

Y, seguidamente, hizo lo mismo con el extracto que le destinó a Charlotte, que estaba en inglés: “Sis, te extraño un montón. Te veo pronto”. Y cerró, dirigiéndose a sus amigos, con algunos insultos en el medio: “Espero que estén bien, sé que no se juntan porque si no estoy yo, no hacen ningún plan. Los extraño”.

Inmediatamente después fue el turno de Chanchi Estévez, que quebró en llanto al hablar de Noah, su hijo. “La tengo que leer? Mirá que me mata esto...¿me van a bancar?”, advirtió ya con la mirada llena de lágrimas. “Hola hijo, ¿como estás? Quería contarte que acá en el hotel tengo días buenos y últimamente no tan buenos”, decía la primera parte de la carta.

“Pero no te preocupes, todo va a estar bien. Tengo muchas ganas de verte. Espero que estés bien, que me cuentes como te va en el jardín y en el fútbol. Espero una cartita de respuesta, te amo hijo y lo sabés. Como vos me decís: ‘Yo te amo más’”, continuó. Y cerró: “Sos mi vida, y lo mejor que me pasó. Cuidate vos y cuidá a tu mamá. Te amo mucho, papá”. Quebrado por la falta del abrazo diario con el pequeño de cinco años, aseguró que lo extraña cada instante y que cuando está a punto de perder en uno de los juegos trata de pensar en Noah. “Hacemos muchas cosas juntos, nos decimos mucho te amo, y quiero que sea una persona de bien, de trabajo, respetable, de palabra. Que sea ante todo una buena persona, eso es lo que me interesa dejarle como enseñanza”, había contado algunos días atrás.

SEGUIR LEYENDO: