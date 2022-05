Fabián Mazzei: “Quiero comunicar que estoy vivo gracias a la mano de Dios”

Fabián Mazzei

Fabián Mazzei publicó un posteo en Instagram que generó preocupación entre sus seguidores. El actor se sacó una foto sentado en una silla de ruedas con una bota ortopédica. De esta manera, dejó en claro que sufrió un accidente, pero no dio muchos detalles de lo ocurrido.

“¡Mi gran postal de hoy! ¡¡¡Comunicar que estoy vivo gracias a la mano de Dios!!! ¡Jajajaj! O la mano de mi mamá. ¡Ya les contaré! ¡Hoy solo celebro vida que no es poco!”, escribió el artista en su cuenta oficial de Instagram.

Fabián Mazzei se lastimó una de sus piernas

Rápidamente, recibió muchos comentarios de apoyo, como el de su esposa, Araceli González: “Y cuando crees que el día viene para seguir peleándola con las cosas simples te dan una trompada para agradecer que estás vivo y lo valioso que es. ¡Te amo!”.

Araceli González y Fabián Mazzei

Por otra parte, en enero pasado, la pareja vivió un momento de tensión e incertidumbre en la casa que comparten en un barrio cerrado de Pilar. Todo ocurrió cuando un sujeto desconocido logró llegar hasta la vivienda que los actores comparten en Highland Park con intenciones de conocer a la actriz. Ante las diversas versiones que se derivaron de los hechos, la propia Araceli grabó un video en su cuenta de Instagram para dar su versión de lo sucedido y llevar tranquilidad tanto a sus seguidores como a los vecinos del country.

“No fue robo, no atropellaron a la seguridad donde vivo, sino todo lo contrario”, anticipó la actriz y pasó a relatar el incidente. “Ayer tuvimos un episodio en mi domicilio por medio de una confusión. En la guardia llamaron en el mismo momento al celular de Mazzei y al mío para comunicar que estaba entrando una persona que coincidía en el nombre con alguien que estábamos esperando”, afirmó la ex modelo.

Según su relato, todo se provocó por una confusión derivada de la casualidad: “Por equivocación yo di el okey para la entrada de alguien que tenía el mismo nombre (de la persona) que estábamos esperando, que es el que hace el mantenimiento de riego en donde vivo”, explicó la protagonista y productora del filme Sola. El nombre en cuestión resultó ser Marcelo, y Araceli detalló cómo fue el encuentro con el intruso.

“Pasamos un mal momento. Él solo quería verme”, sintetizó, y relató cómo fue la intervención de su marido: “Obviamente Mazzei habló coloquialmente con esta persona, le explicó que yo no estaba, que no me podía ver. Inmediatamente llamamos a la seguridad y actuaron rápido”, explicó, y le dejó un mensaje a los vecinos. “Esto también es para tranquilizar a la comunidad que vive en Highlands: en ningún momento se atropelló a nuestra seguridad”, aseguró.

“Automáticamente mientras Fabi abordaba esto con esta persona que no conocíamos y que entró por equivocación de parte de nosotros, llamé a la seguridad que abordó tranquilamente el tema con Fabi, y lo sacaron, lo escoltaron hasta la puerta hasta el taxi en el que había venido”, detalló Araceli, aunque allí no terminó el tema, ya que horas más tarde, el sujeto volvió a presentarse en el country ubicado en la localidad de Del Viso. “Después volvió a venir a las 10 de la noche, y ahí actuó la policía como corresponde, pero todo con tranquilidad. En ningún momento hubo violencia, solo un disgusto, un susto, pero por suerte se manejó todo bien”, finalizó la actriz.

