Laurita Fernández sorprendió con un inesperado gesto hacia Nicolás Cabré

Laurita Fernández tuvo que aclarar rumores de reconciliación con el actor

Hace ya casi cinco meses que Laurita Fernández y Nicolás Cabré decidieron ponerle punto final a su relación. “Estoy sola en este momento. Pero la verdad es que esto es muy reciente. Y el haber hecho la apertura y haber ensayado, el engancharme de vuelta con el baile, me conectó con cosas lindas y me hizo muy bien”, había dicho en diciembre en diálogo con Teleshow, luego de haber participado de la gala final de La Academia de ShowMatch.

Lo cierto es que el tiempo pasó y, si bien todo indica que no volvieron a verse, la relación parece haber quedado bien entre ellos. Tal es así que el domingo por la noche, la conductora de Bienvenidos a bordo fue a ver Me duele una mujer, la obra que protagoniza su ex junto a Mercedes Funes y Carlos Portaluppi en calle Corrientes. Y se encargó de contarlo y recomendarlo a sus seguidores de Instagram a través de una story en la que se ve el folleto de la pieza. “Hermosa, hermosa, hermosa”, escribió, dando cuenta de que le encantó.

Laurita Fernández contó que fue a ver a Nico Cabré al teatro

En tanto, en la siguiente historia compartió una foto cenando con Pitty, la numeróloga, con quien suele mantener largas charlas, sobre todo, cuando tiene algún tipo de duda con respecto a sus relaciones de pareja. ¿Le habrá vaticinado su futuro amoroso?

Luego de ir al teatro, Laurita Fernández cenó con Ptty, la numeróloga, ¿su consejera amorosa?

Sin embargo, al ver el revuelo que causó ese posteo que publicó en su perfil, Laurita decidió aclarar los tantos. “Fui a ver a mi ex. Nunca podría ser su amiga. No fui al camarín, la devolución se las di en la sala”, comentó la bailarina en Decímetro, su programa de radio en la Metro 95.1.

En enero, había sido el ex Son Amores quien había hablado por primera vez de la ruptura. “La vida es simple, sólo que nosotros no podemos verlo”, dijo en esa ocasión en No es tan tarde (Telefe). Además, había agregado que para él cuando algo se termina “ya está”. “A veces la peleo mucho, mucho... hasta que entro en un estadio en el que decís que si no va, no va”.

En este sentido, el actor confesó que la ruptura con la conductora le dolía, pero que entendía que es un duelo por el que hay que pasar. “Obviamente que sufro, me da lástima... pero es todo un proceso. La peleo, la peleo, la peleo hasta que no me queda más y decís: ‘Bueno, no pudo ser”, siguió. “La vida es muy simple y se la presentamos a nuestros hijos así, nosotros somos los que no la vemos... pero es así”, dijo entonces. Y cerró con una frase que muchos adjudicaron a su presente: “A veces hay que admitirlo, hacer un mea culpa, pedir perdón si es que hay que pedirlo y decir que no va”.

Laurita Fernández y Nico Cabré tuvieron varios idas y vueltas entre 2018 y 2021

La historia de amor entre Laurita y Cabré comenzó a escribirse a mediados del 2018, cuando ambos protagonizaron juntos la obra Sugar en la Calle Corrientes. Fue una relación intensa en la que, incluso, muchos se sorprendieron por la actitud del galán, quien aunque siempre se había mostrado reacio a las cámaras se dejó fotografiar junto a la bailarina y hasta dio entrevistas junto con ella. Sin embargo, cuando todos estaban esperando la convivencia, la boda y la llegada del primer hijo de la pareja, en el verano del 2020 comenzaron los primeros rumores de crisis.

Luego de que ambos decidieran volver a trabajar juntos en Departamento de soltero, obra con la que habían ido a hacer temporada a Mar del Plata, habrían comenzado los primeros roces. Y un viaje a los Estados Unidos para ver obras de Broadway que Laurita había hecho sola en el mes de marzo, terminó confirmando la crisis. Sin embargo, tras su regreso al país, la bailarina decidió ir a pasar la cuarentena junto a Cabré en plan de reconciliación. Pero, al tiempo, optó por volver a su domicilio y confirmar la separación. Después de varias idas y vueltas, finalmente a fines del año pasado se dio la ruptura definitiva.

