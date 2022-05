Luisana Lopilato cumplió 35 años: la torta personalizada y el saludo de Michael Bublé

Luisana Lopilato cumplió 35 años y lo celebró en familia

Luisana Lopilato empezó su cumpleaños 35 de la manera soñada: en compañía de su marido Michael Bublé, sus tres hijos y el cuarto en camino. La actriz compartió en sus redes sociales la intimidad del festejo en su casa de Vancouver, Canadá, junto a los pequeños Noah (9), Elías (6) y Vida (4). Un motivo, también, para brindar por un amor que ya va por los 14 años y una familia que continúa agrandándose.

Desde aquel flechazo en el Teatro Gran Rex hasta este nuevo cumpleaños en la dulce espera, Luisana y Michael construyeron su amor de punta a punta del continente. Y en esta fecha especial, cruzaron sus saludos en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, la actriz compartió dos imágenes al filo de la medianoche, sonriendo junto a sus hijos y la torta de cumpleaños, decorada con los integrantes de la familia Bublé-Lopilato, en la que se prendió hasta la mascota. “Pre cumple, y ya estamos festejando Rodeada de amor, compartiendo tiempo en familia y con amigos. El plan que más me gusta”, añadió.

La publicación trepó rápidamente en saludos y reacciones, entre los que naturalmente se destacó el de Bublé. “Feliz cumple mi (emojies de corazón). You only get more beautiful kid (solo te pones más linda, chica), escribió su esposo en un texto bilingue, en una publicación que recibió saludos de otras celebrities como Juliana Aguada, Marley, Claudia Albertario y su hermana Daniela, quien la acompañó aquella primera vez al concierto.

Luisana Lopilato con sus hijos y la torta de cumpleaños

Además, en sus historias de Instagram la actriz de Rebelde Way y Casados con hijos compartió los saludos de sus seguidores que eligieron recordarla con fotos y fragmentos de sus personajes más recordados. Además, subió un video que grabó junto a su marido con las primeras horas con 35 años, recién levantados y aparentemente sorprendidos por la presencia de la cámara: “Empezando mi cumpleaños con mi persona favorita”, escribió Luisana en el video que también publicó en la red Tik Tok.

Por su parte, Michael eligió dos imágenes junto a su esposa para saludarla en la red social. Una del día de su casamiento y otra de un evento reciente entrega de los Billboard Awards, ambos de gala y de azul: “Feliz cumpleaños Luisana. Estoy tan agradecido de compartir mi vida con tan asombrosa, buena y cariñosa. Los chicos y yo te amamos mucho y esperamos que este cumpleaños te traiga todo lo que deseas”, escribió en inglés, y remató en castellano: “Feliz cumple amor”.

El saludo de Michael a Luisana

Luisana y Michael se vieron por primera vez en noviembre de 2018, durante un concierto del canadiense en el Teatro Gran Rex. Se fueron conociendo más por email y su primera cita fue en la casa de la actriz en Parque Chas, con su familia en plenitud y un amigo que se disfrazó de mayordomo para impresionar. Pero ningún artilugio era necesario. “Nunca me pasó con nadie lo que me sucedió cuando la vi. Había una conexión especial”, señaló el cantante cuando ya estaban en pareja.

Aquella noche, él fue por todo. “Yo me voy a casar con vos”, le prometió a quien todavía elegir llamar amiga, vínculo que, entre mail y mail, se convirtió en un amor a distancia. Las visitas fueron menos esporádicas, hasta que decidieron apostar a su pareja y se sentaron a pensar su futuro laboral y personal. Ninguno de los dos quería relegar su carrera: ella seguiría trabajando como actriz desde cualquier lugar del mundo -con el tiempo se le abrieron las puertas de otras industrias- y él continuaría realizando giras y presentando sus canciones.

Luisana y Michael, el día del casamiento

Se casaron en abril de ese año, en el Registro Civil de la calle Uruguay, en Buenos Aires, y dos días después hicieron la ceremonia religiosa y una fiesta en la Estancia Villa María de Cañuelas, en la misma en la que celebraron su boda Abel Pintos y Mora Calabrese en septiembre del año pasado. Un mes más tarde, volvieron a festejar su casamiento en un salón privado de Vancouver, Canadá, con quienes no habían podido viajar a la Argentina. Llegaron Noah, Elias y Vida y esperan con ansias la llegada del cuarto hijo. Tan enamorados como el primer día.

