Las confesiones sexuales de Ana Rosenfeld y su noviazgo con Gustavo Garzón

El lunes Ángel de Brito debutó en la pantalla de América y con un panel renovado. A las ya angelitas de siempre, Andrea Taboada, Pía Shaw y Yanina Latorre, se le sumaron Ana Rosenfeld, Nazarena Vélez y Estefanía Berardi. Con ese elenco, muchas veces las charlas se convierten en conversaciones de amigas y en lugar de dar información sobre los famosos, terminan siendo ellas noticia.

Esta vez, fue la abogada quien sorprendió a sus compañeras. Todo comenzó luego de que ella confesara que era una persona “muy sexual”: “Yo prefería no comer y tener sexo. Necesitaba y a mi marido le encantaba. No se rían porque es verdad, a partir de las seis de la tarde me gustaba. Tuve un marido anterior, fue un divorcio muy fácil, te estoy hablando de hace 40 años, me casé a los 18, era empresario, hacía jeans para otras marcas, no lo vi más. Lo dejé a él, decidimos juntos que no funcionaba más y antes de tener hijos decidimos separarnos, después de él tuve un montón de novios”.

Fue entonces que sorprendió al realizar una revelación sobre su pasado que dejó a sus colegas boquiabiertas. “¿Saben quién fue mi primer novio?, miró al resto de las “angelitas” y contó: “Gustavo Garzón”. Luego explicó cómo fue dicha relación: “Era mi compañero de banco en el Carlos Pellegrini. Nos sacamos fotos ahora en enero, después de mil años, porque en aquella época no había celulares ni nada de eso. Estuvimos en la cena de los famosos en Uruguay”.

“¿Chapaste nada más o hubo sexo con Garzón?”, quiso saber Pía y ella agregó: “Nooo”. Luego contó que no tuvo más novios famosos y que su marido Marcelo Frydlewski era muy celoso y que controlaba qué se ponía. Además dijo que con él eran muy pasionales: “Estábamos yendo a Misiones y paramos en un hotel de la ruta, dormimos ahí y tuvimos una hermosa noche y la cama era de pino, no resistió nada, cada vez que pasaban nos golpeaban la puerta y la cama se hizo trizas, se rompieron las patas”.

Días antes, también en LAM la abogada había recordado a su pareja, a quien cariñosamente llamaba “amorcito”: “No puedo creer que no esté más, hoy hace cinco meses, me hace bien venir acá porque llego tarde a casa. Es que cuando estoy en casa siento un vacío muy grande, veo sus fotos, aparecen fotos en el celular y no puedo creer que mi amorcito no esté. estar sola es lo peor queme puede pasar, pero mis hijas son divinas, mis nietos son maravillosos, son un amor, pero no lo puedo creer. Miro su alma, su presencia, lo siento y los que tuvieron la desgracia de perder un ser querido... me imagino en qué situación se encuentran”.

“Salí adelante gracias a los que me rodean y a él, que desde su lugar me da fuerza, todas las noches miro su foto, hasta el auto sigue teniendo su aroma”, cerró entre lágrimas la letrada.

Siempre invitada a los programas, Rosenfeld está disfrutando su rol de panelista. “Este año diferente, me van a ver todos los dias en LAM”, escribió la letrada junto a un collage de cuatro fotografías en las que se ve al conductor con cada una de las angelitas, incluida la propia Ana. Cabe recordar que la abogada cobró visibilidad mediática en divorcios escandalosos y millonarios -el de Wanda Nara y Maxi López fue acaso el punto cúlmine- que le valió el apodo de “El terror de los maridos”, un mote que al principio mucho no le gustó, pero que luego hizo propio, al punto que así llamó a su libro publicado en 2013.

