Morena Rial contó cómo será el parto de su segundo hijo y reveló cuándo nacerá

Morena Rial está embarazada de su segundo hijo y habló de sus temores sobre el parto

Morena Rial está en la dulce espera de su segundo hijo, fruto de su noviazgo con Maximiliano Bertorello. La hija del conductor intercambió algunas preguntas y respuestas sobre el embarazo con sus seguidores de Instagram, donde supera el millón de followers. La joven de 23 años aseguró que tanto ella como su pareja están viviendo esta nueva etapa con mucha alegría, y aunque todavía no saben si será nena o varón, están emocionados por la llegada del bebé. También contó cómo enfrenta los temores sobre el parto después de haberse convertido en madre de Francesco, su primogénito.

Antes de abrir la posibilidad de responder consultas de los usuarios, le dedicó un romántico posteo al cantante cordobés: “Gracias por tu amor, por darme toda la seguridad y demostrarme día a día que todo lo que nos propongamos vamos a lograrlo”. Y agregó: “Te amo, sos todo en mi vida, tenemos una hermosa familia y un hermoso bebé que viene en camino. ¡Te amamos papi lindo!”.

El ida y vuelta de Morena Rial con sus seguidores de Instagram

También reveló que dará luz a fin de año, y una seguidora le consultó: “¿Tenés miedo al parto normal o cesárea?”. Sincera, Morena le explicó: “No tengo miedo, pero al tener una cesárea se corre riesgos, así que voy por cesárea nuevamente”. Sobre la gestación aseguró que está viviéndolo de manera excelente, a diferencia de las primeras semanas en las que estuvo con muchas naúseas y malestar. “¿Cómo lleva la noticia de su hermanito Fran?”, quiso saber otra usuaria. “Está súper contento, pero súper intenso a la vez”, respondió con sinceridad la futura mamá sobre la reacción de su hijo de 3 años, fruto de su relación anterior con Facundo Ambrosioni.

Mientras atraviesa el tercer mes de embarazo, la joven está instalada en la provincia de Córdoba y ya se realizó los estudios de rutina. Emocionada por el crecimiento del bebé en camino, una semana atrás compartió las imágenes de la ecofrafía 3D. “Mamá te ama, sos lo único que importa”, escribió en sus estados de WhatsApp, sumado a emojis de corazones. Su pareja también expresó su emoción días atrás con las mismas fotos: “Más ansioso imposible. Te amamos”.

Cabe recordar que el joven cordobés también es padre de una niña de 9 años, y celebró la posibilidad de ensamblar sus respectivas familias: “Me emocionó verlos a More y a Francesco, yo sé la clase de madre que es More y estoy contento que ella sea la madre de mi nuevo hijo, sé como es con Fran. No se le puede pedir nada más a la vida, está bueno poder ser felices todos juntos”. En este sentido, la hija de Jorge Rial aseguró que cuando le contaron a su padre que está nuevamente en la dulce espera, el conductor le pidió a Maximiliano que la cuidara durante este especial momento de sus vidas. “Le dijo que yo ya la había pasado muy mal antes, y quedó como en shock por unos días porque fue durante un asado que mi hijo le dijo: ‘Mamá tiene un bebé en la panza’; se le escapó porque yo le estaba explicando poco a poco que va a tener un hermanito”, aseguró en diálogo con LAM (América) el día que confirmó que está embarazada por segunda vez.

