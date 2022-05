Polémica en los Martín Fierro porque excluyeron a Dieguito Fernando del homenaje a Maradona: “Hubo una mano negra”

El enojo de Veronica Ojeda por el trato a su hijo en el homenaje a Diego Maradona en los Martin Fierro (Video: "Intrusos", América)

El homenaje a Diego Maradona en los Martín Fiero 2022 venía anticipándose desde hacía varios días. Incluso, se sabía que Verónica Ojeda iba a llevar a su hijo, Dieguito Fernando, al Hotel Hilton, para que subiera al escenario: lo había acordado con su amigo Luis Ventura, presidente de APTRA, quien le había comentado la idea. Por eso se sorprendió cuando finalmente en la noche del domingo el hijo menor de El 10 tuvo que seguir el homenaje desde una mesa lejana.

En este contexto, se tejieron muchas teorías al respecto -hasta se dijo que había sido un pedido expreso de Claudia Villafañe, algo que la mamá de Dalma y Gianinna Maradona desmintió -, pero lo cierto es que este martes Ojeda tomó la palabra y contó lo sucedido. “Era verdad que Dieguito tenía que subir al escenario, con Luis habíamos armado algo para que a él le quede un recuerdo lindo de su papá. Tuve que anticiparle a Dieguito todo lo que iba a suceder, que iba a haber mucha gente y que iba a subir, si es que no tenía vergüenza. La idea era que saludara a la gente y dijera algunas palabras para su papá”, comenzó explicando la ex pareja de Diego en diálogo con Intrusos.

“Fuimos mucho antes -continuó-, yo reservé dos habitaciones (en el Hilton) para que estemos tranquilos, no fueron de canje, aclaro. Dieguito estaba feliz y cuando entramos a la fiesta, nos sentaron lejos y nos dijeron: ´Me parece que Dieguito no va a poder subirm porque desde Telefe nos dijeron eso´. Imaginate que cuando empezó, Dieguito me preguntaba cuándo iba a subir al escenario. Y ahí me puse muy mal, le dije que la gente iba a aplaudir e iba a estar mirando las imágenes que iban a pasar de su papá. Ahí se subió a la silla y agradeció a toda la gente abriendo los brazos”.

El homenaje a Diego Maradona en los Martin Fierro 2022 (Video: Telefe)

“Me dio mucha tristeza porque Dieguito tiene nueve años y me parece que fue una falta de respeto total y absoluta”, destacó. “APTRA se portó súper bien, Luis también, que estaba muy incómodo por toda la situación, me explicó y estaba muy enojado. Pero Telefe se portó muy mal”, señaló Ojeda. En ese sentido, explicó las razones que le acercaron: “Me dijeron que fue por motivos familiares. Yo les dije que no había ningún problema, no sé a qué se referían”.

En tanto, reparó en Villafañe -también presente en los Martín Fierro por Masterchef Celebrity- y sus hijas. “Tengo un respeto con ellas, de hecho hablé con Claudia días anteriores. Ella también sabía que Dieguito iba a subir. Habíamos hablado de la posibilidad de que el nieto (por Benjamín Agüero) también pueda subir con Dieguito. Yo lo único que le dije es que hable con la mamá (Gianinna) para ver si era posible”. “No sé qué pasó después, hubo una mano negra”, lanzó.

“Yo me quedé (en la ceremonia) por respeto a Luis, y además yo lo veía feliz a mi hijo, todos vinieron a saludarlo (...) A Claudia no la vi, no me la crucé porque ella estaba adelante”, aclaró. Y también se mostró indignada con la ubicación que le dieron: “Dieguito no podía ver nada, por eso se paró y empezó a saludar”.

Y volvió sobre Villafañe, una de las apuntadas por haber bajado a su hijo del homenaje: “Obviamente que ganaron el Martín Fierro de Oro, pero yo estoy hablando de mi hijo, no de ella. A mi hijo lo invitaron para el homenaje de su papá y no lo trataron como corresponde, teniendo nueve años y con ilusión de poder estar y vivir un momento lindo”. No obstante, reiteró el buen vínculo que mantiene con Claudia: “Me llamó preocupada por cuestiones de mi salud, y le agradecí por la intención. Después terminamos hablando de otras cosas y también del Martín Fierro. Pero algo pasó y me encantaría que Telefe se haga responsable y que aclare esto”.

Por último, Verónica Ojeda contó cómo está su vínculo con Dalma y Gianinna: “Bien, hablamos lo justo y necesario. No voy a hablar de ellas porque son las hermanas de Dieguito, tienen una relación buena y normal. Acordamos no hablar por respeto y estar juntos para afrontar todas las situaciones en la Justicia”. Y concluyó: “Yo soy recontra llorona y cuando me tocan a Dieguito, exploto”.

