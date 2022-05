La emoción de Morena Rial por la ecografía 3D de su bebé: “Sos lo único que importa”

Morena Rial se conmovió al ver cómo está creciendo su bebé en camino con una nueva ecografía

A fines de abril Morena Rial confirmó que está embarazada de su segundo hijo, fruto de su noviazgo con Maximiliano Bertorello. Instalada en la provincia de Córdoba, donde vive su pareja, la hija del conductor está viviendo la dulce espera con mucha emoción, y en las últimas horas compartió las imágenes de la ecofrafía 3D de su bebé. Conmovida por ver el crecimiento del nuevo integrante de la familia, expresó su alegría y grabó algunas stories junto a Francesco, de 3 años.

“Mamá te ama”, escribió en sus estados de WhatsApp junto a la foto del estudio de rutina que se realizó, sumado a emojis de corazones. “Al final, sos lo único que importa”, agregó después. En simultáneo usó su cuenta de Instagram para grabar algunos clips junto a su primogénito, nacido durante su relación anterior con Facundo Ambrosioni. El pequeño se mostró risueño y cuando su madre le preguntó si quería nena o varón, la sorprendió al reconocer que sueña con tener una hermanita.

Cabe recordar que la hija de Jorge Rial había charlado con Ángel de Brito dos semanas atrás, y allí le aseguró que esta cursando el segundo mes de gestación, por lo que la había sorprendido que la noticia trascendiera tan pronto luego de rumores que indicaban que había asistido a una clínica en Córdoba. Su pareja también expresó su emoción días atrás: “Más ansioso imposible. Te amamos”. Durante la entrevista telefónica con LAM (América), Moreno confesó que esta primera etapa tuvo algunos malestares propios del embarazo: “Tengo bastantes náuseas, y como tengo hecho un bypass son un poquito más fuertes, y me empecé a sentir un poco mal, estuve con muchos vómitos”.

“Me es indiferente porque el que venga va a ser bienvenido, aunque todos me dicen que va a ser nena, más que nada mis amigas”, reveló sobre el sexo del bebé en camino, que todavía no confirmó. También dio detalles de cómo reaccionó su papá al enterarse que de iba a ser abuelo por segunda vez: “Mi papá quedó medio como shockeado, porque yo no se lo dije, ese fue el problema; lo que pasa es que estabamos comiendo y yo le había explicado a mi hijo que va a tener un hermanito, y entonces él le dijo: ‘Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza’”.

“Me dijo que me cuide, hicimos videollamada con Maxi, le dijo que yo no la había pasado bien, que me cuide”, reveló. Días más tarde el propio Jorge Rial habló con A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América. “Obviamente, con mucha alegría, un nieto siempre es bienvenido; es cierto que no lo esperaba, estaba con la guardia baja. Estaba almorzando y de golpe me lo tiraron por la cabeza”, asumió.

“Estuve dos días en shock porque fue muy fuerte, pero estoy feliz”, aseguró el conductor de Argenzuela por Radio 10. En cuanto al nombre del nuevo integrante de la familia, Morena reveló que delegará la tarea en su novio: “Yo no pienso mucho en los nombres, a Francesco se lo eligió su papá. Así que ahora que lo decida Maxi, los nombres de mi papá no son muy lindos así que no vamos a pelear por el nombre. Maxi quiere Bautista por el padre supongo”. En este sentido, el cantante cordobés es papá de una nena de 9 años, y también expresó su felicidad: “Me emocionó verlos a More y a Francesco, yo sé la clase de madre que es More y estoy contento que ella sea la madre de mi nuevo hijo, sé como es con Fran. No se le puede pedir nada más a la vida, está bueno poder ser felices todos juntos”.

