Aseguran que la China Suárez le escribió a Mauro Icardi mientras Wanda Nara estuvo en Argentina

Yanina Latorre aseguró que la China Suárez volvió a escribirle a Mauro Icardi (LAM)

La novela que comenzó en octubre pasado entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia China Suárez parece sumar un nuevo capítulo. Todo habría ocurrido durante el tiempo en la que la empresaria viajó con sus hijas a Buenos Aires, donde asistió al cumpleaños de su sobrina Malaika y aprovechó para visitar su local de cosméticos ubicado en el shopping del Abasto. Fueron diez días en los que el delantero permaneció en su casa de París, abocado a sus compromisos profesionales con el Paris Saint-Germain y sin la presencia de los hijos varones de su esposa, quienes pasaron unos días con su padre, Maxi López.

Al regresar a la capital francesa, Wanda subió a sus redes una foto de entrecasa junto a su marido, a cara lavada, compartiendo unos mates y con románticos mensajes cruzados que fue muy celebrada por sus seguidores. Sin embargo, una información disparada desde Buenos Aires amenaza con poner fin una vez más a la calma en la pareja, en estado de turbulencia permanente desde aquel mensaje de la empresaria que anticipó la separación.

La foto que publicó Wanda Nara en su reencuentro con Mauro Icardi (Instagram)

Al finalizar la emisión del martes de LAM, Yanina Latorre pidió la palabra y compartió una informaci´n que había recibido en su celular: ”El fin de semana la China le volvió a escribir a Mauro. Y Wanda lo agarró”, sentenció la panelista. “¿Otra vez Wandagate?”, se preguntó el conductor Ángel de Brito, en referencia al torbellino mediático que suele derivar de cada crisis en la pareja.

“Mañana te lo desarrollo. Si ves este chat, te morís”, redobló la esposa de Diego Latorre, que fue una suerte de vocera de la empresaria durante el escándalo desatado el año pasado. “Gran fuente, mandale un saludo”, señaló el conductor avalando la información. Mientras tanto, el panel se puso a debatir sobre la situación, destacando que el futbolista había estado solo durante el fin de semana y en que la pareja había subido la foto del reencuentro.

Wanda Nara habló con LAM desde su local del Abasto

“Wanda habrá llegado y le encontró el celular”, aventuró Pía Shaw. “La China viaja el 27 de abril para la entrega de los Premios Platino y se queda hasta el tres”, aportó Yanina, abriendo la puerta a un posible encuentro en el viejo continente. Al respecto, aseguraron que la ex Casi ángeles se habría separado de su novio español Armando Mena, lo que agrega más condimento a la situación.

Además, recordaron las declaraciones de la empresaria durante un improvisado móvil en el Abasto, donde se refirió a la relación de pareja, y aclaró que la relación con su marido está igual que siempre y que eligieron bajar el perfil mediático para preservar el bienestar de su familia. “Estoy bien, son cosas que pasan. El tema es que yo cuento todo, o casi todo. No hay facturas, nadie le debe nada a nadie. Conozco a los personajes de esta historia, cada uno sabe como se maneja cada uno”, agregó sobre el escándalo entre el futbolista y la actriz, buscando de una vez por todas ponerle fin a la cuestión.

Zaira y Wanda durante su reencuentro en Buenos Aires

“¿Ya es pasado para vos lo que pasó con la China?”, siguió de Brito. “No hay nada más para hablar, se habló todo, Cosas que eran reales, cosas que no. Me cuesta caretearla, paso lo que pasó”, respondió algo incómoda. “¿Sanaron el matrimonio o todavía se pasan facturas?”, preguntó el conductor. “No hay facturas, nadie le debe nada a nadie, conozco a los personajes de esta historia, cada uno sabe como se maneja cada uno”, respondió Nara. Este diálogo de hace una semana cobró relevancia con la nueva información. “¿Yo qué le pregunté el otro día a Wanda? ¿Por qué no vino Mauro?”, evocó el conductor. “Y fue rara la respuesta”, acompañó Pía. “Muy evasiva”, acotó Andrea Taboada con intriga, dejando la puerta a un posible nuevo escándalo.

