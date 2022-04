El incidente fashion de Wanda Nara: llegó de urgencia a una peluquería con las raíces naranjas

Wanda Nara llegó de urgencia a una peluquería porque le habían dejado las raíces del pelo naranja

La noticia, con foto incluida, salió a la luz en la edición de este lunes de Intrusos, el programa de espectáculos que conduce Florencia de la V por América. Después de que Marcela Tauro contara que habían visto a Wanda Nara en una peluquería del barrio de Nuñez, Nancy Duré amplió la información mostrando la foto de empresaria en pleno proceso de tintura y asegurando que había llegado hasta ese lugar desesperada luego de que le dejaran las raíces de color “naranja” en otro salón de estética.

“Este fin de semana apareció Wanda sin las extensiones y con las raíces naranjas en una peluquería de barrio de Nuñez. Llegó con las raíces naranjas para que se las arreglaran. Normalmente le mandan un peluquero a la casa, pero se ve que esta vez tuvo una urgencia”, explicó la panelista, dando a entender que a la esposa de Mauro Icardi le habían hecho un mal trabajo en otro sitio.

Wanda Nara en la peluquería

En ese momento, la conductora recordó: “Hay una foto que ella subió del cumpleaños de la nena de Zaira que se le veía todo el pelito cortajeado, pobre. Viste que el sol es muy traicionero...”. Y todos se preguntaron por qué no había viajado con ella su estilista personal, Kennys Palacios, quien se encarga de mantener su cabello impecable en París. Pero llegaron a la conclusión de que este viaje relámpago de Wanda la Argentina había sido improvisado.

Entonces, Duré explicó que la empresaria se había mostrado muy incómoda por temor a que se pudiera filtrar alguna foto suya en esas circunstancias, cosas que finalmente sucedió. “Ella le dijo al peluquero que le habían hecho un desastre. Que no quería tener las raíces tan claras. No quería estar rubia como Susana (Giménez), las quería más oscuritas. Miraba a toda la gente que estaba ahí porque tenía mucho miedo. Me dijeron que los observaba con cara de mala porque no quería que le saquen fotos ni la filmen así”, dijo la periodista. Y cerró: “La vieron entrar con las raíces naranjas y desesperada para que se las arreglen. Pero en las fotos posteriores a esto que subió ella, ya tenía el pelo divino”.

La esposa de Mauro Icardi tuvo que ir a arreglarse las raíces

Cabe recordar que, este martes y a solo once días de haber arribado a la Argentina junto a sus hijas menores, Francesca e Isabella, Wanda regresó a Francia para reencontrarse con el jugador de PSG, quien había quedado al cuidado de los hijos que la empresaria tuvo de su relación con Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto. Según había explicado ella, su visita tenía que ver con el hecho de que quería estar presente en el cumpleaños de sus sobrina, Malaika, y de paso apuntalar el lanzamiento de unos productos de su línea de cosméticos. Y, para echar por tierra cualquier tipo de rumor de crisis con su marido, le dedicó un mensaje desde sus historias de Instagram.

“Te extraño”, le escribió Wanda al futbolista junto a una foto de los dos tras pasar más de una semana distanciados. Mientras su esposa estuvo en la Argentina, Mauro no tuvo demasiada actividad en sus redes sociales, de manera tal que poco se sabe lo que ha hecho durante esos días. Por caso, desde que volvió a abrir su perfil -lo había cerrado cuando se desató el escándalo con Eugenia la China Suárez- suele publicar fotos o videos de su vida familiar con su esposa y sus hijos.

