Rodrigo Noya y Nicolás Maiques se enfrentaron en el duelo de eliminación de El Hotel de los Famosos

Rodrigo Noya y Nico Maiques se midieron en el duelo de eliminación en El Hotel de los Famosos

En otra semana de alto voltaje, El Hotel de los Famosos definió este viernes al tercer eliminado. El reality que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro Chino Leunis vivió un nuevo duelo, que tuvo frente a frente a dos actores que empezaron desde muy chicos su camino en la televisión y con perfiles bien diferentes. Por un lado, el ex Floricienta Nicolás Maiques, en su primera semana en el reality. En el otro, el ex Agrandadytos Rodrigo Noya, uno de los participantes con el perfil más alto, lo que le valió amores y odios dentro del juego de alianzas y traiciones propios del programa.

El primero en caer en el duelo de la H fue Nicolás, que perdió el desafío del laberinto en una compulsa inédita con tres participantes: Matilda Blanco, Majo Martino y Melody Luz, que fue sumada a último momento al considerar que había hecho trampa durante uno de los juegos.

En cambio, Noya fue nominado por sus compañeros y por amplia mayoría. Por un lado, se explica porque tuvo actitudes que no cayeron bien entre sus compañeros que organizaron un complot en su contra. Pero además, y quizás al notar este clima en su contra, el ex Hermanos y detectives propuso a algunos participantes que lo voten, como estrategia para probarse en el programa. “Así como tuvieron la valentía de organizar un voto contra mí, quiero que tengan la valentía de decirme por qué me votaron”, increpó en medio de un clima espeso que se potenció durante la jornada del duelo.

Rodrigo Noya durante una de sus participaciones más recordadas en El Hotel de los Famosos (El Trece)

Antes de empezar la batalla, los conductores preguntaron uno por uno al resto de los participantes a quién preferían fuera del hotel y la mayoría eligió a Nico. Con el público en contra, “El Ardilla”, como lo bautizó Alex Caniggia antes de que se enfriara la relación, se concentró en sacar fuerzas y demostrarles, y demostrarse, que estaba para más. En la prueba, los participantes debieron trepar por una rampa, tomar seis aros de a uno por ves, y embocarlos en un poste ubicado sobre una plataforma giratoria. Una vez que hubieran terminado con los discos, podían subir a buscar la tarjeta que les permitía seguir en competencia.

Nico arrancó con el pie derecho y embocó el primer aro, aunque le duró poco la alegría. Enseguida Noya empató las acciones y no tardó en sacar ventaja. Lo que parecía un triunfo tranquilo, se vio complicado cuando se trabó en el quinto lanzamiento y Maiques no se daba por vencido. Pero Rodrigo logró cerrar su trabajo, y trepó hasta la H con algo de bronca para tomar la tarjeta, mirando desafiante hacia el costado y enfocando la mira en quienes querían verlo derrotado.

Pero a la hora de las palabras, El Ardilla no se tomó venganza y sus compañeros lo aplaudieron, reconociendo sus dotes de jugador. Incluido Alex, lo que le valió el risueño título de “El rey de los panqueques”. Muy emocionado, Nico lloró e hizo llorar a todos, mostrando gratitud por el trato recibido y los lazos creados a pesar de su breve estadía. “Gracias por tanto amor”, se despidió el actor, que entró al programa en reemplazo de Leo García y solo pudo durar una semana en competencia. De esta manera, se suma a Militta Bora y Kate Rodríguez en la nómina de eliminados de El Hotel de los Famosos.

