Leo García abandonó El Hotel de los Famosos y tendrá reemplazo: “Se escapó”

A dos semanas del estreno de El Hotel de los Famosos, uno de los participantes decidió abandonar el reality. Leo García dejó la compentencia, y eligió no despedirse de sus compañeros. El ciclo comenzó con su notoria ausencia, y Pampita Ardohain explicó los motivos que expuso el artista frente a la producción a la hora de irse. También confirmó que habrá un reemplazo tras la abrupta salida del cantante.

“Los conflictos internos y el choque de personalidades empiezan a causar fricciones; la presión de la convivencia y una decisión inesperada provocaron revuelo”, anunció la conductora el martes por la noche. Mientras todos los participantes buscan asegurarse su lugar en el complejo, y evitar el temido Desafío de la H, la modelo comunicó lo ocurrido: “Leo García no pudo resistir y finalmente abandonó el hotel”.

Mientras desayunaban, los húespedes comentaron la noticia y todos coincidieron en que fue el final de una crónica anunciada. El periodista Walter Queijeiro fue el primero en traer el tema a la conversación: “Ya sabemos todos que Leo se fue, por lo menos sabemos que está bien, que ya está en su casa; un buen chabón, pero se ve que no estaba muy cómodo”. Pato Galván, por su parte, también reflexionó sobre los comentarios previos que había hecho el músico después de protagonizar varias peleas.

Leo García abandonó el Hotel de los Famosos en la segunda semana de competencia

“Como que había amenzado un par de veces, pero yo pensé que era parte del juego”, confesó el conductor. Sin embargo, Kate Rodríguez reveló que el ex participante le comunicó la decisión previamente: “Me dijo: ‘Me quiero ir y no le cuentes a nadie’, y bueno, se fue. Me dijo que se iba a escapar, y sí, se escapó porque estaba un poco nervioso por todo lo que pasó, cada quien lo procesa a su forma, pero su decisión fue irse y también es válido”.

Martín Salwe, con quien el cantante tuvo varios roces durante su estadía, fue el más crítico al enterarse: “Le diría que le abrí los ojos pero no, porque fuimos varios que les dijimos cosas”. Silvina Luna también se asombró por la drástica partida del artista, y aseguró que extrañará los momentos musicales que les brindaba Leo. Sin filtro, Alex Caniggia reveló que no le afectó en lo más mínimo cuando se enteró, y bromeó: “¿Sabés lo que es estar acá conviviendo con todos estos? Cada uno que diga lo que diga y haga lo que haga, nosotros no somos quien para decir nada”.

Todo había comenzado el lunes, cuando luego del cara a cara la mayoría de votos determinó que fuera el cantante el primer nominado. Anteriormente García había mantenido una fuerte discusión con Lissa Vera. “Te quiero pedir disculpas si te dije algo mal...pero yo no te dije nada a vos. No podés estar mal con Leo García, yo soy del pop, yo soy de tu rama, soy un laburante como vos”, le expresó el músico a la ex Bandana, en referencia a que el último sábado ella se había mostrado molesta con él por haber apoyado a Kate en el duelo de eliminación.

La conductora aseguró que la convivencia y la personalidad de cada participante jugó un rol clave a la hora de la decisión de Leo García

Sin vueltas, Lissa le respondió: “Me parece que te estás equivocando en la manera de manejarte. Sí te voy a decir por qué me siento rara, porque me parece que no tenés que ir por ahí”. Pero Leo no se quedó callado: “Vos pensás una cosa y querés que piense igual”. “Yo no quiero que pienses igual, pero si vos me preguntás....Es un juego, pero también hay personas acá”, continuó ella. En tanto, él volvió a recordarle la profesión que los une: “Respetémonos como artistas”. De todas formas, Vera volvió a repetirle que no encontraba un punto medio con él: “¿Qué tiene que ver, vamos a hacer una secta de los artistas por un lado y la otra gente vamos a hacerla mierda? ¿Cómo es tu pensamiento? Eso es lo que no entiendo”.

Más tarde, ambos tuvieron otro cara a cara en el que pudieron explayar sus argumentos. “Yo lo que te quería decir es que me encanta que juegues, pero me preocupa que te equivoques”, sintetizó ella. Pero García cerró: “Lissa, me voy si querés”. Pocas horas más tarde, cumplió su presagio y abandonó el reality. En este sentido, Pampita aclaró cómo seguirá el programa: “Como ustedes saben, Leo se fue; primero nos dijo que quería estar en un lugar aislado de ustedes y después finalmente decdió que quería irse a su casa”.

“Le pedimos que se quedara para despedirse de ustedes, pero no quiso. El lugar de Leo será reemplazado, ingresará directamente como staff y tendrá inmunidad, así que espero que lo traten muy bien”, anunció la conductora, sin revelar aún el nombre del suplente de García.

