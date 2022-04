Hernan Drago se emocionó con su doble en Bienvenidos a bordo: “Te admiro”

La emoción de Hernan Drago con su propio parecido en Bienvenidos a bordo (El Trece)

Cada puerta que se abre en Bienvenidos a Bordo es un pasaje a un mundo desconocido. Y más aun cuando se trata de la de los “Parecidos”, donde los participantes se dan cita cuando ven similitudes con un famoso, para que traten de adivinarlo la conductora Laurita Fernández, parte del staff del programa y un jurado rotativo. En esta oportunidad, lo integraron el modelo Hernán Drago, la actriz Gladys Florimonte y el asesor de moda Fabián Medina Flores.

En esta oportunidad, Laurita abrió la puerta y apareció un hombre con tanta pinta de galán, que la rubia estaba segura que lo sacaba fácil. “Se me vino uno... actorazo, hizo musicales... el de Baywatch”, dijo en referencia a David Hasselhoff. “El de El auto fantástico”, acotó Drago. Pero si bien había cierto parecido con el hombre, no era el indicado.

Sorprendida con la respuesta, la conductora pidió que le hicieran un primer plano. “¡Qué ojazos!”, destacó. Y de fondo se escuchó la voz de Medina Flores. “Hernán Drago es. Es el hermano de Hernán Drago”. Pero nadie le prestó atención a su intuición. En cambio, consultaron a Juampi, uno de los asistentes, que tiró su pálpito. “¿Es el jopo de Luis Miguel?”; arriesgó no muy convencido.

No era El Sol de México, pero Laurita se quedó con lo que había dicho el asesor de moda. Se acercó hasta los sillones, tomó de la mano a Hernán y lo llevó al centro del estudio hasta ponerlo al lado del participante. “Que los hisopen y le hagan el ADN”, propuso Medina Flores convencido de su teoría. “¿Pueden juntar cara con cara un poquito más?”, pidió Laurita, que luego los hizo mirar para la izquierda, para la derecha, para arriba y para abajo. Que hicieran ojitos. Y ya no había duda.

“Es Hernán con 10 años más”, tiró Florimonte. “Yo diría que con 3 años más″, corrigió Laurita. “Soy Drago”, corroboró el participante. Enseguida, el modelo le propuso un abrazo para contener un poco su emoción. Le golpeó el pecho varias veces en señal de agradecimiento, hasta que le salieron las palabras. “Te admiro, loco, vos entendiste todo”. Para terminar el paso de comedia, la conductora le pidió al participante que ocupe la silla de Drago, mientras el modelo se sumó al doble de Roberto Funes Ugarte para esperar al resto de los concursantes.

Semanas atrás, fue la propia Laurita la sorprendida en el programa, aunque costó un poco sacarla. “¿La conocemos a esta persona?”, preguntó la conductora. “Sí, la conocen mucho”, fue la respuesta de la participante, cargada de misterio. “¿Hay un gesto que te haga ser más parecida a esa persona?”, insistió Laurita. Ahí, Yami se acomodó el pelo y sonrió tirando la cabeza hacia atrás.

El gesto hizo que Francesca, una de las azafatas, se diera cuenta de quién se trataba y dio un grito emocionado. Pero cuando la conductora le pidió que arriesgara, la asistente le dijo que prefería que lo sacara ella. Al notar que Laurita no se daba cuenta, Francesca le dijo: “¡Sos vos!”. “¿Sos yo? ¿Soy yo?”, preguntó, entre aturdida y divertida. Cuando la participante le confirmó que sí, que era su doble, la ex novia de Nicolás Cabré estalló en una carcajada: “¡Noooo! ¿Yo me río así? Esto es muy genial”.

Ahí, Laurita le pidió que juntas hicieran la risa y la “original” confirmó la autenticidad del gesto: “Ay, sí, me tiro para atrás para reírme”, dijo. Sin dejar de abrazar a su doble, posaron frente a las cámaras sonriendo. Y le pidió con complicidad: “Escuchame, si alguna vez se me complica para alguna situación, te llamo y hacemos enroque”.

