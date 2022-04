El desplante de Cae a Lissa Vera que causó indignación en El Hotel de los Famosos

Cae, Lissa y el micrófono de la discusión (Captura El Trece)

Después de una jornada intensa coronada con el desafío de huéspedes que definió a la tercer nominada, nada mejor que un poco de música y tragos para relajar. El miércoles en El Hotel de los Famosos se vivieron emociones fuertes, con la nominación a Majo Martino, que se suma a Nicolás Maiques y Matilda Blanco para medirse en el Laberinto y buscar no caer en el duelo del viernes en el reality de El Trece.

Al llegar la noche, llegó también el tiempo de reproches para Lissa Vera, contradiciendo una de las canciones que la hizo conocida durante su paso por Bandana. Todo ocurrió en el barcito en el que los participantes suelen juntarse a escuchar música, tomar algo y aflojar tensiones. En esta oportunidad, contó con el agregado de un mini concierto a cargo de Cae. Acompañado por su hijo Franco, el cantante se despachó con un set de hits noventosos, entre los temas propios como ”Te recuerdo”, y ajenos, como “Tranquila”, de Javier García o “Amigos”, de los Enanitos Verdes.

Hasta allí todo se desarrollaba según lo planeado, y los aplausos se limitaban al repertorio. Hasta que llegó “Canción de despedida”, de Los Lunes, donde invitó a Lissa a compartir el improvisado escenario. El resto de los participantes se prendió con la versión y aportó coros que explotaron en el momento del estribillo. “Hoy me acordé de las tardes de verano juntos”, cantaron todos. Incluida la ex Bandana, aunque no se la veía del todo cómoda. Y Pato Galván explicó el motivo sin rodeos. “Cae la invita a Lissa a cantar pero nunca le pone el micrófono cerca”, señaló sorprendido el conductor. “Ni siquiera te digo que se lo dés. Está bien que sos el que canta, pero apuntale cuando canta ella”, agregó intentando comprender su actitud.

El show de Cae terminó a puro baile (Captura ElTrece)

Mientras tanto, las imágenes mostraban efectivamente lo que contaba Galván. Cae cantaba aferrado al micrófono y Lissa lo abrazaba y hacía lo posible para que su voz se escuchara. Cosa que de hecho logró, pero más por su caudal y su potencia que por un gesto de su colega “Yo me ubico sola en mi palmerita. El show es de Cae”, explicó la ex Bandana en el backstage. “Estas cuerdas vocales se aguantan no tener el micrófono”, agregó con un dejo de ironía.

Pero el gesto no pasó desapercibido entre sus compañeros, que naturalmente tomaron partido por ella. Y cuando bajó la euforia, y subieron las copas de vino, la intérprete fue aflojando y dejando escapar su enojo. “¿Como no cantaste? Tendrías que haber cantado”, la encaró Alex Caniggia en la cocina. “Cuando alguien canta, respeto su show. Hay códigos. El reflector no es para mí”, respondió Lissa, hasta allí consecuente con su pensamiento.

Cae y Lissa interpretando "Canción de despedida" (Captura El Trece)

Pero más tarde, y con un grupo más numeroso de compañeros, comentaban el show del ex Bravo, hasta que Pato Galván volvió a poner el dedo en la llaga. “Lo único raro fue cuando él la invitó y no le pone el micrófono”, apuntó el conductor. “Por ahí se pensó que no conocía el tema”, arriesgó Rodrigo Noya. Pero Lissa contó la trastienda hasta ese momento desconocida: “Se lo dije en códigos de arriba del escenario: ‘entro en el estribillo’, porque lo demás no me lo sabía”, reveló, provocando ahora sí el enojo de sus compañeros. “Yo me acerqué a acompañarlo, porque él se puso a zapar y yo más o menos me sabía las armonías y me acerqué a acompañarlo. Es una zapada, no voy a que me pegue el reflector de lleno, no me interesa, no es mi momento”, cerró, antes de dar vuelta la página, ir a dormir y olvidar la bronca.

SEGUIR LEYENDO: