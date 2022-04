El Hotel de los Famosos: Matilda Blanco y Kate Rodríguez se midieron en el segundo duelo de eliminación

Matilda Blanco y Kate Rodríguez frente a frente en el duelo de el Hotel de los famosos

Fue una semana de altas tensiones en El Hotel de los Famosos. El reality que conducen Pampita Ardohain y el Chino Leunis en la pantalla de El Trece fue levantando temperatura episodio tras episodio. Alianzas, estrategias y traiciones en busca de un único objetivo. Disputas cara a cara entre los participantes. Momentos de tensión sexual, en la intimidad y a la vista de todos. Dos concursantes que abandonaron el programa por decisión propia. Y todavía no había llegado la gala de eliminación.

Con este nivel de intensidad llegaron al viernes, en el que Matilda Blanco y Kate Rodríguez se midieron en el desafío de la Hache para determinar quién seguía en la competencia. La especialista en moda perdió el duelo del laberinto ante Pato Galván e Imanol Rodríguez y la bailarina fue nominada por segunda vez consecutiva por sus compañeros. Dos de las participantes que más conflictos habían tenido en la competencia, con una gran favorita en la previa y un desenlace que se definió en los últimos segundos.

Matilda y Kate compitieron hasta el final (Captura El Trece)

Con sus compañeros enardecidos en la tribuna y jugando su propio partido, Kate y Matilda escucharon las instrucciones del desafío. Tenían que trepar a la H para recoger unos discos que luego tenían que embocar en un poste y recién ahí podían tomar la tarjeta del premio. Cada una escuchaba atentamente y empezaba a jugar su propio partido. La bailarina, con un probado espíritu competitivo, se mostraba confiada en sus posibilidades. La conductora, en tanto, buscaba concentración para superar sus miedos.

En eso sonó la orden de largada y en un principio la panameña tomó ventaja haciendo caso a los pronósticos. Logró hacerse de los tres discos y llegar a la posta de lanzamiento con margen sobre su competidora. Incluso, logró anotarse el primer acierto. Pero a diferencia de lo que había ocurrido en instancias previas, Matilda no estaba dispuesta a darse por vencida. Buscó fuerzas en lo más hondo y logró emparejar la contienda. Y cuando solo restaba embocar un disco, sacó la ventaja decisiva.

Ahora solo le restaba volver a subir a la H para obtener la tarjeta que le aseguraba una semana más en el hotel. Lo hizo entre lágrimas y con las últimas fuerzas que le quedaban, mientras su derrotada intentaba en vano embocar el último disco para terminar aplaudiéndola de manera estoica aunque sin poder quitarse la bronca del rostro.

Matilda Blanco festeja su batacazo (Twitter)

Al bajar, Pampita abordó a la ganadora. “¿Te lo esperabas?”, indagó. Pero como respuesta, solo escuchó el llanto de la emoción. “Corrí con ventaja, jugué con ellos”, explicó cuando pudo, en referencia a sus compañeros. Y agregó: “Y jugué con Dios. Le pedí que me dejara terminar. Para mí era muy importante hacerlo, y me dieron el premio”, señaló agradecida.

“Fue segundo a segundo, me duele cada parte del cuerpo”, reconoció finalmente para dar cuenta de lo cerrada que fue la prueba. Y le cedió la palabra a Rodríguez, que se despidió con hidalguía. “No tengo bronca, me da gusto ver ganar a Matilda. Me emociona mucho verte así”, sentenció y no se mostró dolida por la eliminación: “De verdad, no estaba pasando bien. Jugué desde el día uno, ya esta. Me desgasté, y sentía que hoy era mi ultimo día”, admitió.

Para el final, Matilda agradeció las palabras y la competitividad de su adversaria y regaló una última imagen para la épica: Hice un ejercicio de visualización, que todos ellos me lleven en andas. Y pensé que no iba a pasar nunca”, reveló. Pero los sueños están para cumplirse y el staff y los huéspedes del hotel le dieron el gusto.

