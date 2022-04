Mica Viciconte anticipó la final de Masterchef y desmintió los rumores que la dan por ganadora

Mica Viciconte habló de la final de Masterchef Celebrity 3

“Felicitaciones, Mica Viciconte!!! Gran laburo!!! Te la bancaste toooooda! Guerrera, luchadora... gran jugadora! Todo lo mejor!!! #MicaCampeona #Micaenlafinal”, fue el mensaje que hace unas semanas escribió Rocío Marengo sobre una foto de la mujer de Fabián Cubero con el delantal dorado de Masterchef Celebrity 3 (Telefe). Y se desataron todo tipo de especulaciones al respecto en las redes sociales.

Suele ocurrir en la antesala de cada final del reality culinario que conduce Santiago del Moro que se hable al respecto. Que ya se sabe quién ganó, que está arreglado, que no hay sorpresa al respecto. Sin embargo, la realidad es que la producción del programa graba dos finales, con distintos ganadores. En este caso, quienes pujan por el gran premio son Viciconte y Tomás Fonzi. Así las cosas, el próximo lunes por la noche se sabrá quién de los dos es el verdadero ganador.

Este viernes y en la previa a la transmisión de la gran final del concurso que tiene a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui como jurados, Mica fue abordada por un móvil de Intrusos (América) y habló de la supuesta filtración que realizó Marengo.

Mica Viciconte palpitó la final de Masterchef Celebrity 3

“¡No gané, chicos!”, cortó por lo sano Viciconte ante la pregunta de los movileros. “¿Qué fue esa foto que subió Marengo en la que supuestamente ganaste?”, le volvieron a preguntar y Mica quiso dar por cerrado el tema: “No tengo idea”.

“No pienso nada, disfruto el presente. No me puso incómoda nada, pero no puedo hablar. No me trajo ningún problema”, insistió Viciconte al respecto. Asimismo, también se dio un espacio para hablar brevemente de su embarazo, que está llegando a su punto máximo y que brevemente dará a luz a Luca, su primer hijo con Fabián Cubero. “¿Cómo estás viviendo el último tramo de tu embarazo, quién de los dos tiene más ansiedad?”, le preguntaron y Mica dijo: “Y ya en cualquier momento nace. Yo tengo más ansiedad, siempre. Tengo antojos, de todo un poco”, se despidió mientras se subía a un auto.

El jueves pasado, Mica obtuvo su pasaporte a la final de Masterchef luego de cocinar unas croquetas de queso con salsa de tomate, hojas verdes y puré de zanahoria. “Es una mezcla de cagazo, emociones, esfuerzo, sacrificio, llegar hasta acá. ¡Ay, qué papelón! ¡No quiero llorar! Muestro debilidad ante mi rival”, explicó Viciconte antes de cocinar, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Luego les comunicaron que la elección del plato sería libre, pero les irían anunciando cada cierto tiempo algunos requirimientos en cuanto a cocción, técnicas y sabores.

“Mica, esas croquetas son tan ricas que dan miedo, son espectaculares, igual a las que me hacía mi abuela. Gracias porque me trajiste infancia. Hoy hay emoción, punto a favor”, auguró Martitegui a la hora de la devolución. Ante la misma consulta del conductor, la deportista arremetió: “Por mi esfuerzo y mi estudio siento que me merezco un lugar el domingo, además de que quiero ganar e hice todo lo posible para eso”.

Ya se conocen los dos finalistas de la tercera temporada del reality, luego de una ajustada definicion

“Me descoloca, no me lo esperaba para nada. Re orgullosa, me pone muy contenta. Valió la pena no dormir, estudiar, pedirle recetas a tus familiares, investigar mucho, cuando se ve el fruto del esfuerzo está muy bueno”, reflexionó la pareja de Fabián Cubero, conmovida nuevamente y al ser anunciada como la primera finalista del certamen. “Viví todo mi embarazo acá y me queda como recuerdo”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: