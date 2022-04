La foto de Barby Franco que preocupó a sus seguidores: “Andaba medio mal”

Barby Franco

Desde hace varios meses Barby Franco mantiene un perfil bajo, a pesar de tener casi un millón y medio de seguidores en sus redes sociales. La novia de Fernando Burlando y ex panelista de Pampita Online prefiere evitar los escándalos y hoy por hoy su vida es casi un misterio. Sin embargo, hace unos días compartió unas historias que preocuparon a sus fanáticos.

Todo comenzó cuando la modelo y ex azafata de Guido Kazcka respondió preguntas de sus seguidores. “¿Por qué estuviste desaparecida estos días?”, quiso saber alguien y ella explicó: “Pues andaba medio mal, no todo es felicidad en Instagram, hoy ya estoy mejor”.

Brby Franco contó que tuvo días malos

Sin embargo a pesar de la insistencia de los usuarios que se preocuparon, ella prefirió no dar detalles. “Es algo muy mío, muy personal. Algún día (se los prometo), se los contaré. Por el momento me lo reservo”, dijo y para quienes le preguntaron si estaba hacía porque se había peleado con Burlando, aclaró: “No, jamás lloraría por una pelea”.

El posteo de Barby Franco

Barby Franco desmintió estar peleada con Fernando Burlando

En diciembre del año pasado Bárbara cumplió uno de sus sueños al convertirse en una de las conductoras de la entrega de los Martín Fierro Digital.. “¡Estoy muy feliz! No me lo esperaba. Cuando una viene trabajando tanto... recién ahora siento esta suerte de reconocimiento. Pero lo tomo como un trabajo más, no como un regalo”, había dicho en diálogo con Teleshow sobre la entrega. Ella había sido una de las duplas de conductoras junto con Marito Bracus y por el otro lado lo habían hecho Nico Occhiato y Cande Ruggeri.

Estar al frente de la ceremonia, abrió puertas para pensar en nuevos proyectos: “Me copa este rol de conducción. Vengo con muchas propuestas de trabajo. Mi meta el día de mañana es hacer un programa para niños, para que ellos se diviertan. Algo lindo y copado”.

En pareja desde hace años con Fernando Burlando, siempre coquetean con la idea de casarse. El año pasado contó: “Hace unos quince días que Burlando me dice ‘yo me voy a casar’ y yo a veces, medio en chiste, le digo ‘che, pero invitame a tu casamiento’. Está con eso que se va a casar el año que viene y yo me quedo muda, no sé si me está jodiendo o me está hablando en serio”.

“El otro día lo dijo adelante de un montón de amigos, todo el mundo festejaba y yo no sabía qué decir, porque no sabía si era verdad o mentira. Estamos en esa, con que yo no me quiero casar y el sí se quiere casar”, reconoció Barby. Pampita y el resto del equipo pusieron manos a la obra para dar consejos a la pareja. “Para mí tiene que hacer de nuevo una pedida de matrimonio”, propuso la conductora. “Pero nada de asustar, algo romántico, lindo, cálido”, dijo la modelo, casada desde el 2019 con Roberto García Moritán

A mediados de 2019, el abogado le había realizado una extraña propuesta matrimonial a la bailarina, cuando montó una puesta en escena en el Hipódromo de Palermo en la que simuló sufrir un infarto. Dentro de la ambulancia, dejó ver su truco y le hizo la propuesta que tuvo respuesta positiva. Desde entonces, la pareja tuvo sus idas y vueltas, y por un motivo u otro, la formalización se fue postergando.

Pampita le recordó a su amiga que no fue su marido el que ideó su propuesta de casmiento, sino sus amigas. “Siempre hay que buscar , aliadas que te ayuden, para que te digan qué le gusta a tu mujer. Acá podemos tirar algunas”.

SEGUIR LEYENDO: