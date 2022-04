El amor por la música y la canción que hicieron viral: el noviazgo de la hija de La Princesita y El Polaco con un artista del semillero de Cris Morena

El Polaco y Karina junto a su hija Sol

“¿Cómo lo tomaste cuando Solcito te dijo que estaba de novia con Tomás?”, le consultaron a El Polaco cuando advirtió en su cuenta de Instagram que respondería “las mejores 10 preguntas”. Y entre ellas, el músico eligió contestar aquella que quisieron saber sus seguidores sobre su hija Sol, de 14 años, que está en pareja con Tomás Benítez, un freestyler y cantante con quien comparte su pasión por la música.

Ahora bien, ¿cuál fue entonces la reacción del músico cuando su hija –fruto de su relación anterior con Karina La Princesita- le contó que estaba de novia con el joven de 15 años? No la reveló. Decidió que quedara en la intimidad de su familia. Y se limitó a postear una selfie junto a Sol en la que hizo una salvedad: se llevó el dedo índice a su ojo, expresando, en modo de broma, que estaba observando a la pareja.

El Polaco y su hija Sol

Sol Cwirkaluk tiene 14 años, cumple 15 en julio. Posee activas dos cuentas de Instagram -ambas públicas- y entre ellas acumula más de un millón de seguidores. Heredó de sus padres la pasión y el talento por la música. Allí comparte distintas fotos, videos cantando y también junto a su novio.

Tomás Benítez tiene 15 años, cumple 16 en noviembre. Es bailarín, actor y forma parte de Otro Mundo, de Cris Morena. Tiene más de 200 mil seguidores de Instagram y su perfil también es público. Allí publica fotos de sus actividades laborales y de su vida privada, con su novia. Por caso, en sus Historias Destacadas tiene una dedicada a Sol en la que comparte fotos y videos de sus momentos juntos.

Algunas de las fotos que Sol Cwirkaluk y Tomás Benítez comparten en sus redes sociales

A Sol y Tomás los une la pasión por la música. Y además de vivir su amor adolescente y postear románticas selfies en distintas situaciones cotidianas de pareja, suelen deleitar a sus seguidores con videos que graban cuando cantan juntos. El primero que subieron alcanzó casi medio millón de reproducciones. “Una vergüenza tenía”, admitió la joven en aquel posteo que cosechó cientos de mensajes celebrando su amor.

La romántica canción de Sol Cwirkaluk y Tomás Benítez

Quién es Tomás Benítez

“Basta. No quiero jugar más al fútbol. Tampoco quiero hacer taekwondo. Yo solo quiero bailar”, le dijo Tomás Benítez cuando tenía 10 años a sus padres. Por ese entonces, era el capitán del equipo de su escuela de La Reja (Moreno). Lo anotaron en taekwondo y unos meses más tarde decidió que tampoco le gustaba aquella disciplina.

Su pasión era clara: quería bailar. “Mi marido se puso a llorar. No entendía por qué no se lo había pedido antes”, contó Malvina, la mamá del hoy consagrado artista como actor y freestyler, en octubre de 2019, cuando su hijo estaba a punto de cumplir 14 años y tenía una gran carrera por delante: hasta entonces, había sido parte de un videoclip de Lali Espósito y también bailado en la gala del G20 que se llevó a cabo en el Teatro Colón.

Los adolescentes suelen compartir fotos en sus redes sociales

Sol Cwirkaluk y Tomás Benítez

El joven comenzó a tomar clases de jazz en una escuelita de su barrio y más tarde sumó clases de urbano con el reconocido coreógrafo Mati Napp. Luego se anotó en la compañía musical de Ricky Pashkus, en donde practicó todo tipo de ritmos. La institución está ubicada en Capital Federal. “Salimos a las 12 del mediodía de La Reja y volvemos a casa a las once y media, doce de la noche”, contó la madre sobre la rutina diaria que mantenía con su hijo, que iba al colegio por la mañana. Viajaban seis horas por día.

Tomó clases de baile urbano, contemporáneo y popping, entre otros estilos. Y así fue creciendo también en su carrera actoral: realizó publicidades y con dicho dinero pagó los distintos cursos de ritmos. Fue el encargado de organizar las coreografías de un show del youtuber El Demente en el Luna Park e hizo radio: co-condujo A punto caramelo (por Radio WU), programa de actualidad en el mundo artístico y del baile. También fue seleccionado como el bailarín más joven en el staff del show que brindó el trapero trap Ecko en el teatro Gran Rex.

Sol Cwirkaluk y Tomás Benítez

“Se viene algo muy lindo con Cris Morena”, decía Tomás a Teleshow por ese entonces. Hoy brilla como una de las figuras de Otro Mundo, el espacio que la productora montó como un semillero de grandes artistas a quienes les ve potencial y futuro en la industria.

En aquel momento el joven ya sabía que cuando termine el secundario su futuro profesional estará vinculado al mundo del arte. Es por eso que continuó tomando cursos de baile y actuación y se sumó a la academia de Cris Morena. “Es lo que me hace feliz. Además, no me imagino sentado en una silla estudiando una carrera. Me veo siendo yo”, aseguró en ese entonces Tomás Benítez.

Así baila Tomás Benítez (Video: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: