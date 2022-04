Celeste Muriega: sus días con Diego Maradona en Dubái y la incómoda presentación de Christian Sancho a sus padres

Celeste Muriega vive un momento de plenitud. A su éxito profesional, en el que hilvanó su desempeño en La Academia de ShowMatch con el suceso de Sex, que terminó su temporada en Gorriti Art Center y se prepara para girar por el país y América Latina, se le suma su gran presente personal, ya que está noviando con Christian Sancho, su compañero de elenco en la obra que dirige José María Muscari, quien a comienzos de febrero blanqueó la relación y ya conoció a sus suegros de una manera poco convencional.

Para hablar un poco de todo esto, la bailarina visitó a Leandro Rud en La noche (C5N), donde además recordó sus comienzos en el espectáculo, habló de la influencia de sus padres en su carrera y contó algunas anécdotas junto a Diego Maradona y Rocío Oliva cuando los visitó en Dubái, en los años que era pareja de Alejo Clérici, por entonces mano derecha del Diez.

Celeste contó que desde chiquita supo que quería bailar y ser artista. Y para ello, mucho tuvo que ver su padre, Elbio, bailarín también, quien supo acompañar a figuras como Alberto Olmedo, Susana Giménez y Jorge Porcel. Fue su papá el que la acompañaba a los castings, para compartir las alegrías y alentarla ante las decepciones. Y las vueltas de la vida quisieron que fuera la última bailarina que trabajara con Gerardo Sofovich, director y productor de muchas de las obras en las que había trabajado su papá: “Yo conozco un Muriega, era un atorrante...”, le confesó el productor, aunque ella no quiso saber más detalles.

Durante la entrevista, Celeste contó que tanta energía laboral había repercutido en su situación sentimental: “La libido la tenía mucho en el trabajo, tanto que me había olvidado de otra cosa. Llegué a estar 9 meses sin nadie en mi vida: no tenía ganas de darle una hora de mi vida a otra persona”, aseguró. Pero todo cambió cuando se sumó a Sex. “Al principio me costó un montón porque estaba como asexuada, pero me abrió la cabeza para experimentar un montón de cosas”, agregó.

En esa obra conoció a Sancho, se enamoraron, y después de mantenerse un tiempo en secreto, decidieron hacerlo público. Celeste contó el desopilante encuentro que tuvo el modelo con sus padres: “Fueron a ver la obra. Mi papá estaba en Disney. Y Christian le hizo una escena hot a mi mamá sin saber que era mi mamá. Así fue la presentación con los suegros, él tiene tres escenas seguidas, agarrándole la cabeza a mi mamá, sacudiéndola toda y no puedo contar más”, recordó entre risas. Y agregó el comentario que le hizo su madre: “Ya conocí a tu novio en profundidad”.

Con respecto a su viaje a Dubai, Muriega contó: “Fui por cinco días y me quedé por un mes. Es un lugar donde nada funciona mal. El semáforo anda, no hay un perro tirado en la calle. Es muy flashero, vas a la playa y controlan hasta el caudal de agua, ves que las rocas están forradas, todo hecho por ellos”. Y luego dio detalles del cambio cultural al que tuvo que adaptarse en aquel lugar.

Celeste Muriega visitó a Leandro Rud en La Noche

“Vamos al shopping y te dan un cartel con todo lo que no podes hacer. Ni dar la mano, ni un beso. Hay que adaptarse a las otras culturas por más que seas turista. Rocío me tuvo que prestar ropa para que me dejaran entrar, para que me tapara los hombros. Las mujeres se meten al agua vestidas”, explicó. Y siguió: “Fui a la mezquita, me saqué una foto y se acerca un seguridad. Me pide una cámara, borra la foto y me devuelve el teléfono. El traductor habla con él y lo que había pasado era que cuando di la vueltita, se me había visto una parte de piel en la muñeca y solo se puede ver la parte de los ojos”.

Luego recordó: “Viajé de Haedo a Dubai sin escala. Mi ex me sacó pasajes para ir y ahí apareció Diego. ‘¡Cómo no va a viajar en primera!’ Estaba Claudio Borges, estaba bien rodeado, Alejo se encargaba. Íbamos a los eventos. Y fuimos a comer al lugar más lindo, desde donde ves toda la ciudad desde arriba. Me puse todo y, cuando lo vemos a Diego, estaba en bermudas y ojotas. ‘¿Así va a ir?’, preguntamos. Y cuando entró, todos lo aplaudieron: a nadie le importó lo que tenía puesto”.

Muriega reconoció que “la cena era equivalente a un departamento”, como para ilustrar lo costosas que eran esas salidas con Maradona. “Un jeque le quiso pagar la comida y él no quiso. ‘A mi nadie me paga la comida’, dijo,. Y pagó él. Se ve que no estaba dispuesto a recibir, todo lo que tenía se lo había ganado con honra y no le gustaba aprovecharse de los beneficios”, dijo. También contó que rechazó un reloj que quisieron regalarle. Y reflexionó: “Estaba bien, feliz, lo trataban como un súper star”.

Frente a la consulta sobre si hubiera sido mejor que Maradona se quedara en aquel país, Celeste señaló: “Su calidad de vida era otra, tenía un chofer 24 horas esperándolo en la puerta, hasta una cocinera que le preguntaba qué quería comer, un entrenador, un masajista...”. ¿Por qué se volvió? “Como hay una etapa que no viví, prefiero ser respetuosa y no decir nada. Me dio mucha pena lo que pasó, yo estaba separada pero igual me salió hablar con Alejo porque fue una historia que vivimos juntos. Diego alentaba la relación, quería que tuviéramos hijos. Fue muy triste, escucharlo así. Me quedo con lo que viví que fue hermoso”, respondió Muriega.

Para terminar, la bailarina se refirió a esta nueva etapa de Sex. “Terminamos de hacer una temporada en Gorriti Art Center y ahora hacemos una gira. Estoy con mi novio, con Ginete Reynal, Valeria Archimó, Paula Pini, Mario Guerci, Sole Bayona, Maxi Diorio y Nacho Sureda. Vamos a estar en conurbano, en el interior, en Chile, Uruguay y Paraguay, de jueves a domingo. La gira arranca 7 de abril y no sabemos hasta cuando”, comentó entusiasmada.

