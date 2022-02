Masterchef Celebrity: Ernestina Pais y Joaquín Levinton reconocieron que tuvieron un “touch and go”

Ernestina Pais confirmo que tuvo una relacion con Joaquin Levinton

Tras una complicada gala de eliminación en la que Luisa Albinoni tuvo que abandonar el reality, comenzó una nueva semana en Masterchef Celebrity, que cada vez propone desafíos más complicados a los participantes. En este sentido, este lunes fue el turno de Denise Dumas, Peque Pareto, Ernestina Pais, Mery Del Cerro, Joaquín Levinton y Tomás Fonzi, quienes tuvieron que trabajar en equipo para lograr subir al balcón y así evitar ir al “jueves de última chance”.

Tal como anunció el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, la consigna consistió en elaborar un tapeo con seis diferentes preparaciones: con mariscos, otro con pescado, vegetariano, con carne, vegano y otro con queso. Para esto, contarían con tres minutos para ir al mercado y 60 para llevarlo a cabo. Por un lado, el equipo azul quedó conformado por la judoca, el músico y la modelo, y por el otro, el rojo con el ex Verano del 98, y las dos conductoras, Denise y Ernestina.

Una vez que pusieron manos a la obra, los tres chefs fueron pasando por las distintas estaciones para asesorar a los concursantes, pero el momento más destacado se dio cuando Santiago Del Moro le hizo una picante pregunta a la ex CQC: “Quiero saber la verdad. En todos los portales publicaron que Ernestina y Joaquín tuvieron un romance, ¿cuál es la posta?”. “La posta es que somos amigos hace más de 25 años y en algún momento uno está aburrido...y mirando una película y la cosa....¿o no, Joaquín?”, respondió ella dando pie a que el líder de Turf se exprese. “Una manera de conocerse más”, admitió él. “Pero tuvieron algo...la pasaron lindo”, insistió el conductor. “Hace muchos años. La pasamos genial porque somos muy amigos, pero ahora cero. Ahora nos damos asco”, contestó ella, divertida.

Acto seguido, Del Moro se dirigió a Levinton y lo consultó sobre los dichos de Pais. “¿Nos damos asco? No me imaginé que era tan así”, dijo el cantante. Y ya en el backstage, agregó: “Fue simplemente un touch and go”.

Cabe recordar que semanas atrás, había sido Joaquín quien se había referido por primera vez a la relación que los une desde hace años. “Hicimos de todo, de todo lo que te puedas imaginar”, había acotado, pícaro, en esa ocasión. Y la periodista añadió, siguiéndole el juego: “Pero es la primera vez que lo confesamos”. “Sí, ahora lo queremos contar todo por televisión”, respondió él, risueño. Y en esa oportunidad, Dumas había asegurado: “Son muy amigos, y tuvieron noches de rock and roll juntos y blanquearon. Para mí hubo romance”.

Ernestina Pais y Joaquin Levinton revelaron detalles de su amistad

En tanto, este lunes el jurado decidió que fuera el equipo azul el ganador y, por consiguiente, el que logró pasar al “miércoles de beneficios”. Según se desprendió de las devoluciones, fue gracias a la performance de Mery, quien con su ingenio se destacó y suplió las falencias de sus colegas, especialmente del músico, que según Betular estuvo “horrible”. “¡Injusticia!”, expresaron los del grupo rojo, que se mostraron indignados con el veredicto. “Hay gente con suerte y después Joaquín Levinton”, sentenció el anfitrión sobre el final del programa.

