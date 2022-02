Tini Stoessel y Rodrigo De Paul enfrentan rumores de romance: el filoso mensaje de Camila Homs y la aclaración de la cantante

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, envueltos en rumores de romance

Desde hace ya varios meses, los rumores en torno a una supuesto romance entre Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul no dejan de resonar en los medios. Ella no oficializó ninguna relación desde su ruptura con Sebastián Yatra y él, por su parte, venía atravesando una crisis con la modelo Camila Homs hasta que finalmente confirmó días atrás su separación. “Me respondió de Paul... no sé si está mirando el programa o no, pero me dijo: ‘Sí, amigo, estoy separado hace meses, nos queremos mucho, hay mucho cariño, pero sí...’”, leyó el Pollo Álvarez de su celular la semana pasada en Nosotros a la Mañana.

Las versiones se comenzaron a alimentar en septiembre, cuando la cantante estuvo en el Wanda Metropolitano Stadium alentando al Atlético Madrid, club en el que juega De Paul. Incluso, Carla Pereyra, la esposa del Cholo Simeone -quien es el director técnico de ese equipo- compartió en sus redes una foto junto a Tini.

Tini Stoessel fue a ver a Rodrigo De Paul a la cancha en septiembre

En este contexto,, la panelista Estefania Berardi difundió en sus historias de Instagram la reacción que tuvo la ex suegra del jugador de la Selección en las redes: le puso “me gusta” a un picante comentario que una seguidora le dejó a su hija. “Si no tenés comparación, mucho más mujer, mamá, todo... y eso que no te conozco, ni vale la pena saber que te perdió como pareja. Se va a arrepentir cuando se dé cuenta la diferencia de edad con Tini, vos le diste una familia, todo... Algo lindo va a venir a vos, alguien que te valore mucho más”, decía el mensaje que la madre de Homs avaló con un “corazón”.

El "me gusta" de la ex suegra de Rodrigo De Paul

En ese sentido, la panelista de Mañanísima también había advertido que tanto la estrella pop como Rodrigo tenían una coincidencia “fashion”. “Rodrigo de Paul acaba de subir esta foto. Miren bien los detalles”, escribió Berardi. Y agregó: “Miren su remera”. A continuación, Estefi mostró una foto de Tini durante una transmisión que realizó por streaming con la misma prenda: “Es la misma que tiene Tini y usó en un live hace un tiempo”.

La coincidencia "fashion" entre Tini y De Paul

Sin embargo, cansada de las especulaciones que se generaron, fue la propia Camila quien en las últimas horas decidió compartir en sus redes una contundente reflexión: “Sean felices. Vivan y dejen vivir”, escribió junto a una story en la que se la ve posando en bikini. Rodrigo y ella habían comenzado su relación hace más de 12 años, cuando él todavía no había debutado en la primera de Racing. Durante ese tiempo, primero tuvieron un noviazgo a la distancia, luego convivieron en España, cuando a él fue transferido al club Valencia, y hoy tienen dos hijos en común: Francesca y Bautista, de 3 años y de 7 meses.

El mensaje de Camila Homs tras las versiones de romance entre su ex y Tini Stoessel

Lo ciento es que Tini estuvo este fin de semana en el Festival de Villa María y aprovechó para poner fin a las especulaciones sobre su estado sentimental. En una rueda de prensa, un periodista le preguntó por su vínculo con Yatra y ella no solo lo negó, sino que aseguró estar sola. “No estamos, tenemos una muy linda relación, han pasado muchas cosas desde que nos conocemos, hace ya 5 o 6 años, y hemos vivido un montón de cosas. Hay un montón de cariño pero en este momento estoy soltera”, señaló.

Tini Stoessel confirmó que está soltera

Por el momento, ninguno de los protagonistas habló sobre estos rumores y solo el tiempo dirá si fueron simples especulaciones o habrá romance confirmado.

