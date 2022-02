La divertida reacción del Pollo Álvarez luego de que Tefi Russo le advirtiera que no la salude por San Valentín

El Pollo Álvarez compartió los audios de su esposa

El Día de San Valentín es una fecha muy especial en la que los enamorados aprovechan para expresar sus sentimientos y, en época de redes sociales, son muchos los que eligen enviarse tiernos mensajes para que todos sus seguidores sean testigos. Así lo hicieron la mayoría de los famosos, pero el caso del Pollo Álvarez y Tefi Russo fue diferente.

“No soy fan de San Valentín, pero de todos modos no tenía claro si lo festejábamos con Tefi u algo así, por las dudas consulté y...”, introdujo el conductor de Nosotros a la mañana en sus stories de Instagram, para luego compartir la respuesta que recibió por parte de su esposa. “Mirá, ya me lo dijiste, o sea no sé si se dice ´feliz día´, bueno ya me lo dijiste, gracias, feliz día para vos. Sí, vamos a cenar milanesas con puré”, se la escucha decir a la influecer en un audio de Whatsapp. Y luego le advierte: “No se te ocurra subir un posteo de San Valentín, del Día de los Enamorados, porque me desmayo y porque no te lo voy a responder. Y bueno, ya está, ya nos dijimos ´feliz día´, sigamos, ¿no?”.

Ante esto, el anfitrión de El Gran Juego de la Oca tuvo una divertida reacción. “Apesadumbrado” por no poder saludar en público a su mujer, optó por desearle un feliz día a las cosas que lo ponen contento en su día a día. De esta forma, saludó al “mate”, a Lionel Messi, a “la joda y el fernet”, al “rating”, a “la birra” y al “control remoto”. Sin embargo, luego de la broma y pese al aviso de su mujer, publicó una foto junto a ella bajo la leyenda: “¡Te amo mucho, Tefi!”.

Al ver las primeras historias en la que Álvarez compartió su audio, Tefi las replicó y escribió: “Lpm ya me la veo venir”. Y agregó, divertida: “Este me hunde con las señoras. Así nunca me van a querer. Sí, viejo, el día me parece una pelot...¿Qué quieren de mí?”. Luego de justificar su postura por ser “escorpiana”, replicó también la postal en la que aparece junto a su esposo y sentenció: “Ahora chapo y lo subo, vas a ver, gilazo jajaja”.

La reacción de Tefi Russo a las stories del Pollo Álvarez

Semanas atrás, el conductor había revelado la clave para que su matrimonio funcione. “Ella es una reina y me acompaña en todo como yo también la acompaño a ella. Yo trabajo mucho, soy un privilegiado porque hago lo que me gusta y ella apoya. Cuando me salió la conducción de El juego de la oca por este verano, me dijo que le diera para adelante y que nos veíamos cuando podíamos. Nuestro matrimonio es así...”, expresó en diálogo con TN. Y agregó, contundente: “Hay que pensar con la cabeza del 2022, creer que la gente tiene que estar todo el día junta es de una cabeza básica... nosotros no pensamos así. Estamos relajados, nos amamos y cada uno tiene sus tiempos... nos respetamos y fin del tema. Nos molesta la mala leche”.

A fines de diciembre, Joaquín, tal es su nombre de pila, le había puesto fin a las especulaciones de una ruptura con la instagrammer a través de una publicación que hizo en sus redes sociales: una foto de su mujer tomando sol de espaldas con un emojie de un fueguito, como dando a entender la pasión que despierta en él la presencia de la cocinera, con la que disfrutó de la arena y el mar.

