La férrea defensa de María Rosa Fugazot a Juan Darthés: “A ese hombre le destruyeron la vida”

María Rosa Fugazot volvió a salir en defensa de Juan Darthés

No es la primera vez que María Rosa Fugazot decide salir en defensa de Juan Darthés. En diciembre de 2018, el actor fue denunciado por Thelma Fardín, quien lo acusó de haberla violado durante una gira de Patito Feo realizada en Nicaragua en 2009, cuando ella tenía apenas 16 años de edad. Y, desde entonces, decidió refugiarse en Brasil, su tierra natal, para evitar una extradición. Sin embargo, la Justicia de ese país decidió actuar de oficio y, a fines del 2021, comenzó un juicio oral en el que ya habían declarado, además de la víctima, otras testigos como Calu Rivero y Anita Co. Pero ahora, por un tema de jurisdicción, todo volvió a foja cero.

Frente a esta situación, las cámaras de Intrusos fueron a buscar la palabra de la artista, quien actualmente se encuentra protagonizando La chica del sombrero rosa en el teatro Santa Fé de Mar del Plata. Y ella no dudó en ratificar su postura a favor de Darthés, con quien compartió varios proyectos incluido Simona, la última ficción de la que participó el actor. “Cuando yo defendí a Juan, lo defendí porque lo conocí, porque trabajé mucho con él. Y porque, realmente, nunca vi una actitud desagradable de él”, dijo Fugazot frente al micrófono de Gonzalo Vázquez.

Y luego agregó: “De cualquier manera, la Justicia tiene que fallar, la Justicia tiene que cumplir con su trabajo, sea de donde sea. El prejuzgar es muy feo y muy jorobado, porque destruís vidas. Por eso está la Justicia. Porque si no, sería un quilombete el mundo. Lo que pasa es que hasta la Justicia ha dejado de tener seriedad en muchas partes, con lo cual se ha desvirtuado la palabra Justicia...”.

Frente a la pregunta del cronista, sobre qué le generaba hoy Darthés, María Rosa señaló: “A mí me da dolor... Yo me comunico poco, pero me comunico con Juan. Y, más allá de lo que diga la Justicia, él ya está destruido. A ese muchacho le destruyeron directamente la vida, ya está”.

El elenco de Patito Feo en Nicaragua, con Juan Darthés y Thelma Fardín

En 2019, en diálogo con Marcela Tinayre para Las Rubias, Fugazot ya le había expresado su apoyo al actor. “Para mí, es un señor. Yo lo conocí cuando tendría veintipico de años. Hemos trabajado juntos y nunca lo vi tener una actitud grosera con nadie”, había señalado entonces. Y se había referido a la supuesta fascinación que Darthés despertaba en el público femenino: “El país andaba detrás de él. Estábamos de la mañana a la noche en el canal, convivíamos prácticamente. Yo nunca le vi una actitud fuera de lugar a Juan”.

En ese momento, las palabras de María Rosa generaron repudio, especialmente, por la manera en que arremetió contra Fardín. “¿Diez años después lo decís? Lo hubiera dicho en el momento...”, había manifestado con desconfianza. Pero aclaró: “No te creas que yo defiendo a los violadores porque no es así, soy la primera en salir a bancar a las chicas que viven este tipo de situaciones. Pero hay cosas que las tenés que hacer en caliente, gritás, te quejás... No puede ser que si no tenés una prueba cabal entierres la vida de una persona”.

En 2020 y cuando ya varios colegas se habían posicionado en contra de Darthés, la actriz había vuelto a referirse al tema en Intrusos. “Si ahora los actores dejaron de defenderlo, es un problema de ellos. Yo hasta que la Justicia no me indique lo contrario no voy a cambiar de opinión. Lo conozco desde los veintipico de él. Tengo un buen concepto suyo y de su familia. No lo veo en una bajeza semejante. Elijo creer en lo que él dijo”, había remarcado.

