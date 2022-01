El mal momento que vivió Lola Latorre en Miami: “Me robaron”

Lola Latorre contó que le robaron el teléfono en Miami

Después de disfrutar de las playas de Punta del Este, Lola Latorre decidió continuar sus vacaciones en Miami junto a sus padres, Diego Latorre y Yanina, y su hermano, Dieguito. Sin embargo, este sábado la influencer fue víctima de un robo que la puso de muy mal humor. Y, aunque con pocas ganas, decidió contarle lo que le había sucedido a sus más de seiscientos mil seguidores de Instagram.

“Holi, me robaron el teléfono”, escribió en una primera historia, en la que se la veía con cara de tristeza. En la siguiente, en tanto, señaló: “Mañana les cuento que estoy de malas”. E hizo el gesto de extender el dedo mayor de su mano para graficar su enojo.

Sin embargo, enseguida decidió grabar un video para llevarle tranquilidad a los usuarios de la red social que querían saber cómo se encontraba. “Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, acá estoy yo, un poquito de mal humor pero acá estamos. Estoy bien igual. Todos me preguntan si estoy bien. Estoy perfecta. Estoy desde el dispositivo de mi madre. Pero bueno, es lo que hay”, dijo para que todos supieran que no había sufrido ningún daño físico.

Esa misma noche, la ex panelista de Los Ángeles de la Mañana había mostrado en sus redes que estaba cenando con su marido, su hijo y unos amigos y aclaró: “Lola no vino”. Pero evitó dar detalles del motivo por el cual la joven no había sido de la partida. Este domingo, en tanto, el ex jugador regresó a la Argentina por motivos laborales y trajo con él a Dieguito, que tiene que comenzar con sus estudios universitarios en breve. Pero la influencer permanecerá por unos días más en esa ciudad de la Florida junto a su madre.

Lola Latorre junto a sus padres

A diferencia de otros años, Lola decidió celebrar la llegada del 2022 rodeada de sus amigos en las playas de Uruguay y lejos de sus padres que ya habían viajado a los Estados Unidos. Y compartió algunas imágenes y videos de los festejos en el país vecino. “Empezando el 2022 con mi gente”, escribió en la red social el 1 de enero. Mientras que el 6 de ese mes cumplió 21 años y también lo celebró con una cena junto a sus “personas favoritas”, como el periodista Lizardo Ponce.

En imágenes exclusivas de Teleshow, se pudo ver a la ex participante del Cantando paseando por José Ignacio junto a una de sus mejores amigas. Ambas disfrutaron de un almuerzo en un exclusivo restaurante frente al Faro. De esta manera, se deleitaron con una rica comida y aprovecharon para charlar y divertirse. Cabe recordar que la hija del ex jugador de Boca había decidido abandonar el certamen de canto de ElTrece en noviembre del 2020 tras una pelea con Nacha Guevara, una de las integrantes del jurado. Y, desde entonces, decidió seguir con su carrera de modelo y emprendedora desde sus redes sociales.

“Hay mucha gente que hizo lo mismo que yo, pero hablan de mí porque estoy expuesta. Tendré que bancar las consecuencias, pero hay un límite. Se cobran conmigo cosas que dice mi mamá, e inventan un montón de otras cosas”, había dicho la joven cuando decidió alejarse de la televisión. Y sentenció: “Decido cuidarme, hacerme respetar, preservarme y, por sobre todas las cosas, ponerle un límite a la falta de respeto”.

