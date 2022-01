El paseo de Lola Latorre en Punta del Este: disfrutó de sus vacaciones con amigas antes de volver a los Estados Unidos

Lola Latorre realizó una escapada al país vecino, lejos de sus padres (RS Fotos)

Lola Latorre viajó a Uruguay para disfrutar de unas vacaciones con sus amigas. A diferencia de otros años, la modelo no estuvo acompañada por sus padres, Yanina y Diego Latorre, quienes decidieron realizar una escapada a los Estados Unidos.

En imágenes exclusivas de Teleshow se la puede ver a la ex participante del Cantando paseando por José Ignacio junto a una de sus mejores amigas. Ambas disfrutaron de un almuerzo en un exclusivo restaurante frente al Faro. De esta manera, se deleitaron con una rica comida y aprovecharon para charlar y divertirse.

Lola Latorre con un look casual durante un paseo por José Ignacio (RS Fotos)

Lola Latorre en Punta del Este, paseando con una amiga (RS Fotos)

Lolita llegó a Punta del Este el 31 de diciembre y celebró la llegada del nuevo año rodeada de sus seres queridos. En su cuenta oficial de Instagram compartió algunas imágenes y videos de los festejos en el país vecino. “Empezando el 2022 con mi gente”, escribió en la red social. Mientras que el 6 de enero cumplió 21 años y también lo festejó con una cena rodeada de sus “personas favoritas”, como el influencer Lizardo Ponce.

Lola Latorre celebró el Año Nuevo con sus amigas

Lola Latorre celebró su cumpleaños número 21

Ante el aumento exponencial de contagios por covid-19 en Uruguay, la joven decidió regresar a la Argentina antes de lo previsto. “Lolita me llamó por teléfono muy asustada porque están todos con coronavirus. Y me dijo que tomó la decisión de volverse a Buenos Aires para cuidarse de los contagios”, aseguró Yanina en el ciclo radial Polino Auténtico, que se emite por Radio Mitre.

“Ella se hisopó, dio negativo y va a venir porque está asustada. Mi hija tiene miedo porque mucha gente que conoce dieron todos positivos de covid, así que viaja”, agregó la panelista desde Miami, donde se encuentra disfrutando de unas vacaciones. Luego de llegar a Buenos Aires, Lolita con su hermano Dieguito se tomaron un vuelo a los Estados Unidos y ya se reencontraron con sus padres.

Cabe recordar que Yanina está descansando, luego de tener un año muy movido a nivel laboral. En diciembre, se despidió del ciclo Los Ángeles de la Mañana, que llegó a su final por la pantalla de El Trece. La panelista se emocionó mucho cuando tuvo la última charla con el conductor Ángel de Brito: “Sos como un hermano para mí, aprendí todo con vos, pude sacar lo mejor de mí. Hay muy pocos tipos tan generosos como vos y hay que hablar de vos, porque LAM sos vos y yo soy gracias a vos”.

“Acá la pasé....tuve la peor crisis de mi vida en mi matrimonio, me contuvieron, me ayudaron, con Andrea cuando me pasó eso era como una hermana, todo el tiempo juntas...se comparte todo, se disfruta, hay mucho laburo. Parece que estamos locas, pero no. Te hacemos enojar porque interrumpimos, pero creo que también es la ansiedad por participar. No pasó esto con ningún otro programa, LAM es como una marca registrada”, siguió expresando entre lágrimas.

Por último, remató: “No puedo creer que se termine, son seis años de mucho trabajo, crecimos. Lo que está pasando en la calle con la gente... creen que es un chiste, que vas a venir vos la semana que viene, pero no. Creo que acompañamos a mucha gente, y también la gente nos acompaña. Nosotros entretenemos, pero está bueno saber que nos quieren del otro lado y que hay rating. Gracias, adoro a todos los productores los adoro”.





