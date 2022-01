Ángela Leiva disfrutó de una tarde junto al río en Córdoba: “Recargando energías para darlo todo”

Ángela Leiva (Instagram)

A poco de haber terminado las grabaciones de La 1-5/18, dónde se lució en su faceta actoral, Ángela Leiva volvió a abocarse de lleno a su carrera de cantante. Y, por estos días, se encuentra de gira por la provincia de Córdoba, dónde está presentando su nuevo trabajo, Amor Prohibido, tema que sirvió para darle marco a la historia de amor que protagoniza junto a Gonzalo Heredia en la ficción de ElTrece.

Sin embargo, como en la vida no solo se trata de trabajar, en la tarde del domingo la artista decidió disfrutar de las playas de Cuesta Blanca, a orillas del Río San Antonio, donde pudo tomar sol, refrescarse en el agua y reír a lo grande junto a un grupo de amigos. “Recargando energías para darlo todo mañana en el Teatro Luxor. Los vuelvo a ver Carlos Paz”, escribió junto al posteo en el que compartió las fotos de la jornada con sus seguidores.

Cabe señalar que en la noche del sábado, Ángela había pasado por el teatro Melos de la Villa cordobesa para ver a su ex compañero de La Academia de ShowMatch, Jony Lazarte, quien forma parte del elenco de Sex, Viví tu experiencia. Luego de que la cantante abandonara el certamen conducido por Marcelo Tinelli para poder dedicarse a las grabaciones de la tira de Polka, el bailarín logró consagrarse como campeón del año junto a Noelia Marzol. Pero, sin lugar a dudas, Leiva tenía puestas sus fichas en la tira.

La historia de amor entre Heredia, en su rol de Bruno, y Ángela, en el papel de Gina, tenía un condimento especial. Y es que, cuando ambos se dieron el primer beso a poco de comenzada la novela, los televidentes se volcaron a las redes sociales para debatir si era una relación incestuosa, ya que ambos eran vistos como hermanos aunque no tenían lazos sanguíneos. Después, cada uno siguió su vida por su lado. Pero, finalmente, no pudieron controlar sus instintos y se entregaron a la pasión.

La ficción de ElTrece muestra la historia de “La Peñaloza”, un barrio donde conviven vecinos de distintos orígenes y realidades. Bruno había llegado hasta allí para reencontrarse con su padre, Don Luis, interpretado Patricio Contreras, que era el dueño de un bar y vivía con sus dos hijos, Gina y Tulio, este último a cargo de Gregorio Barrios y enfrentado a los otros por estar vinculado a la delincuencia del lugar. Pero, tras la muerte del hombre, los tres jóvenes tuvieron que unirse para salir adelante. Y la atracción entre los personajes de Heredia y Leiva fue inmediata.

En la vida real, en tanto, se especuló con una supuesta relación entre Ángela y Esteban Lamothe, quien en la tira encarna al Padre Lorenzo. Sin embargo, a fin de año se confirmó que el actor que actualmente protagoniza Desnudos estaba de novio con Charo López. Leiva, por su parte, había comenzado a salir con un productor de LaFlia, Francisco Caivano, pero la historia no habría llegado a buen puerto. “Lo dije desde el primer día: yo no quiero novio y que no éramos novios. Siempre lo aclaré. Somos muy amigos y nos seguimos conociendo así, qué sé yo. Nada serio”, dijo en diálogo con Teleshow el mismo día que decidió renunciar al programa.

Así las cosas, todo indica que el corazón de la artista sigue estando vacante. Y aunque en sus redes sociales no dejan de elogiarla tanto por su belleza y simpatía como por su talento y su buena onda, por el momento ella no estaría muy apurada por entablar una relación demasiado formal y prefiere seguir disfrutando de su soltería.

