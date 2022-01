El exabrupto de Esteban Lamothe cuando le preguntaron por su romance con Charo López

Esteban Lamothe y su increíble exabrupto al hablar de su relación con Charo López (Video: "Implacables" - El Nueve)

Desde que dieron las primeras señales en las redes sociales, Esteban Lamothe y Charo López decidieron no ocultarse más y blanquear su relación. Es que, luego de anunciar su separación de la actriz Katia Szechtman, al actor lo habían vinculado con distintas mujeres -entre ellas, Ángela Leiva, su compañera de elenco en La 1-5/18 (El Trece) - y es por eso que, para poner fin a las especulaciones, optó por mostrarse con la humorista sin tapujos.

En este contexto, este domingo dio una entrevista junto a Gonzalo Heredia y Luciano Cáceres -sus compañeros en la obra Desnudos - y no pudo evitar la consulta sobre su presente sentimental. “Salieron fotos tuyas con una nueva chica, Charo López...sé que no te gusta hablar del tema, pero es algo lindo”, introdujo Pampito. “Sí, pero ¿qué tengo que decir?”, comenzó dubitativo el actor. Y sus compañeros consultaron cuál era la pregunta en concreto. “Queremos saber cómo lo estás viviendo, si estás enamorado...”, se explayó el panelista. “Te voy a decir una cosa, que toda la vida quise decir: ´Nos estamos conociendo”, respondió Lamothe, despertando la risa de todos.

Acto seguido, lanzó un sorpresivo exabrupto. “No me lo esperaba, pero nos estamos conociendo hace cuatro meses...Pero si les relato en vivo todo, les voy a terminar relatando un polvo y no da”, dijo risueño. Y despertó las carcajadas de sus colegas, que no podían creer lo que estaban escuchando. Entre risas, Pampito insistió: “Pero supongo que será mucho más que eso, hay intención de amor supongo...”. “Dios dirá, yo tengo las mejores intenciones siempre. A mí me gusta mucho el amor, es lo único que te puedo decir”, cerró Esteban.

Charo López, la humorista que enamoró a Esteban Lamothe

A fines de diciembre, la influencer Vicky Braier, más conocida como Juariu y quien se destaca por su habilidad para sacar nuevos romances a la luz, había encontrado distintos puntos en común entre Charo y Esteban. En su investigación, la participante de Masterchef Celebrity (Telefe) notó que en sus historias de Instagram Lamothe subió fotos solo y se preguntó quién estaba del otro lado de la cámara. “¿A ver quién más está en un campo con perros y nubes?”, dijo hasta que dio con el perfil de la humorista para unir las pistas.

En aquel momento, ambos habrían realizado una escapada a un campo en las afueras de la ciudad, y el detalle que dejó en evidencia su supuesto vínculo fueron las mascotas que aparecen en las placas que compartieron. “Ninguna foto juntos, eso me da más sospechas de que quizás aquí hay algo”, escribió Juariu como para cerrar el tema.

Después de la “investigación” de Braier, con fuertes dosis de stalkeo, se sumó un nuevo capítulo a este fuerte rumor, nada más y nada menos que de la mano de los propios protagonistas. El actor compartió en sus stories una foto en las que se la puede ver a Charo, a quien arrobó y hasta le agregó un emoji de corazón rojo al lado de su nombre. Por su lado, López re publicó la foto en su cuenta de esa red social con el mismo cariño.

Luego de su última ruptura y antes de confirmar su noviazgo con López, Esteban había expresado su postura frente a la convivencia: “Nos hicieron creer que las parejas tienen que vivir juntas y no le funciona a casi nadie. Evidentemente no es una práctica muy sana para una pareja, tarde o temprano lo que hace es desgastar el vínculo. Si te fijas las personas y matrimonios que se separan terminan, generalmente, odiándose, separados, con juicios, usan a los chicos como presas”, había comentado.

SEGUIR LEYENDO: