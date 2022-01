Cande Tinelli compartió una sentida carta que le escribió a su madre: “Vine a pedirte perdón”

Cande Tinelli mostró una íntima carta dirigida a su mamá

Muy activa en Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, Cande Tinelli suele compartir a diario parte de sus actividades e intimidad familiar. Y en este sentido, en las últimas horas sorprendió al publicar en sus stories una sentida carta que le había escrito a su madre, Soledad Aquino, después de haberse peleado con ella.

“Ma: anoche vine a pedirte perdón, pero ya estabas dormida. No te quería tratar mal, y no quiero que pienses que no te quiero ver feliz... Todo lo contrario, perdón si no te lo puedo demostrar, pero sabelo que no es así”, comienza el texto escrito a mano por la influencer. Y cierra: “Te prometo tratar de cambiar, cueste lo que me cueste. Te amo mucho y perdón de nuevo. Espero que me entiendas. Lelé”. En el posteo, la joven no aclara si se trata de un escrito actual o de su infancia, pero su intención es clara: que la relación con su madre sea la mejor.

La sentida carta de Cande Tinelli a su mamá

Cabe recordar que el 2021 fue un año muy difícil para Aquino, que transitó un serio problema de salud por el que debió estar internada varios meses. Todo comenzó cuando la primera esposa de Marcelo Tinelli tuvo una hemorragia intestinal y su salud empeoró al contagiarse de coronavirus. En junio pasado, recibió un trasplante de hígado en el sanatorio de La Trinidad de Palermo. Luego, siguió con un tratamiento en una clínica de rehabilitación.

En agosto, emocionada por el alta de su mamá, Lelé la homenajeó de una manera particular: se tatuó unos ideogramas chinos, al costado de la oreja derecha y debajo de una inmensa araña, que ocupa gran parte de su cuerpo cabelludo. El significado se resume en una sola palabra: “Familia”, dando cuenta que para la hija del conductor sus padres y hermanos, al igual que sus seres queridos, son lo más importante para ella. Feliz por el resultado de su trabajo, el tatuador Toto Tauer compartió el resultado de su extensa sesión de tatuaje en sus redes sociales.

Días atrás, Cande también había sido noticia por una supuesta crisis con su novio, Coti Sorokin. “No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar”, había escrito la joven de 31 año. Y añadió: “Ojalá algún día lo entiendas”. Incluso, decidió eliminar todas las fotos que había subido con su pareja. En medio de esos rumores, llamó la atención el comentario de Aquino en una foto del músico. “Uh, no pasaste por la pelu”, escribió y sumó emojis de risa. Y el artista respondió con corazones, dejando entrever que está todo bien entre ellos.

En tanto, fue el propio cantante el encargado de desmentir las versiones a través de una foto que compartió en sus redes. La postal es algo borrosa y oscura, pero llega a notarse que él le está dando un beso en la mejilla a ella, que está con los ojos entreabiertos. Como epígrafe, le agregó la leyenda “Avanti morochos”, en referencia a la conocida canción de Los Caballeros de la Quema y, quizás, desmintiendo los múltiples rumores sobre la separación.

