Susana Giménez viajó a Miami y el frío le jugó una mala pasada: “Me tuve que comprar un pijama”

Susana Giménez finalmente decidió pasar su cumpleaños en Miami, donde la sorprendieron las bajas temperaturas

Este sábado, Susana Giménez celebró sus 78 años rodeada de sus amigos más íntimos. Mucho se había especulado sobre su festejo, incluso se dijo que lo pasaría en su mansión La Mary de Punta del Este -donde Luis Ventura había asegurado que estaría presente su ex Jorge Rama, algo que enfureció a la diva, que lo terminó desmintiendo - pero lo cierto es que finalmente la conductora armó sus valijas en los últimos días y partió desde Uruguay rumbo a Miami. Fue justamente desde esa ciudad de La Florida que decidió compartir con sus casi 3 millones de Instagram un video en el que se ve la lujosa habitación donde se hospeda.

“Desde este lugar mágico, agradezco los mensajes y los saludos amorosos que mandaron por mi cumpleaños y no pude contestar. ¡Fue un día completo de festejos, ya les voy a ir contando!”, escribió en el posteo. Y mientras iba mostrando el lugar, se la escuchó comentando: “Mi cuarto está iluminado, ¡mirá lo que es! Ahí está Nico, que me trajo otro calentador, porque hace un frío de cag..., y hoy me compré un pijama en Jumbo (Risas) Un pijama rosa, porque ayer me morí con mi camisón”. Es que, pese a que en Estados Unidos están transitando el invierno, las temperaturas están siendo mucho más bajas de lo esperado y, tanto a Susana como a muchos turistas, los 9 grados centígrados con sensación térmica de 6 que estuvo marcando el termómetro los agarró desprevenidos.

“Pero qué lindo, mirá las flores que me mandó Marcelo, divinas, con globos que dicen: ´Feliz cumpleaños´”, agrega mientras muestra uno de los tantos regalos que recibió y conversa con un asistente que le estaba instalando un artefacto para calentar el ambiente.

Susana Giménez mostró el cuarto de Miami desde donde pasó su cumpleaños

Por el momento, no se sabe mucho más de la celebración - aunque ella prometió compartir próximamente algunos detalles más en sus redes sociales -, pero en los últimos días trascendió que su hija Mercedes Sarrabayrouse contrajo coronavirus, por lo que difícilmente haya podido viajar para estar con su madre. Así lo había asegurado el periodista Ventura en el ciclo A la tarde (América). La propia Susana había contado durante una entrevista que su hija había hecho un viaje relámpago a la Argentina para renovar la visa. En este sentido, cabe aclarar que ambas habrían permanecido en países diferentes y, por ende, no habría posibilidad de que la conductora fuese contacto estrecho.

El fin de semana anterior, Giménez fue la espectadora de lujo en el show El método Moldavsky en el Hotel Enjoy Casino & Resort de Punta del Este. Mientras su hija resolvía algunas diligencias en Buenos Aires, la diva asistió a la función del humorista en compañía de su hermano, Patricio Giménez. Al salir del teatro prefirió mantener el hermetismo cuando le consultaron si tenía pensado algún festejo especial. Cauta, lo primero que mencionó fue su temor por el aumento de contagios: “Me estoy cuidando porque me asusté mucho (por el Covid). Aparte, ¿adónde voy a ir?. Me gusta estar en mi casa, con mis animales”.

Sin embargo, al parecer a último momento decidió cambiar sus planes e ir a una de sus ciudades preferidas, Miami, donde además también está instalada su nieta, Lucía Celasco, por proyectos laborales. Incluso, ella misma había visitado la tienda de ropa donde trabaja la joven en noviembre, durante su divertido tour junto a Marley en Por el mundo (Telefe), donde contó algunas internas familiares por la convivencia con la joven durante los primeros días de su estadía.

SEGUIR LEYENDO: