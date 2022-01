Esteban Lamothe y Charo López, cada vez más cerca: ¿Son pareja?

Esteban Lamothe y Charo López habrían iniciado un romance

Después de haber participado de La 1-5/18 (El Trece), una de las novelas más vistas de 2021, para Esteban Lamothe llegó el momento de descansar y relajar. Así lo fue mostrando en sus redes sociales en los últimos días del año pasado y de ese mismo espíritu estaban teñidas sus publicaciones del 31 de diciembre.

El actor despidió el 21 y recibió el 22 en la ciudad bonaerense de Lobos, acompañado por un grupo de amigos, entre los que estaba la comediante Charo López. Desde que Lamothe anunció el fin de su relación con la actriz Katia Szechtman, distintos rumores lo vincularon sentimentalmente a distintas mujeres -entre ellas, su compañera de elenco Ángela Leiva-, pero también con López.

A fines de diciembre, la influencer Vicky Braier, más conocida como Juariu y quien se destaca por su habilidad para sacar nuevos romances a la luz, había encontrado distintos puntos en común entre Charo y Esteban. En su investigación, la ex participante de Masterchef Celebrity (Telefe) notó que en sus historias de Instagram Lamothe subió fotos solo y se preguntó quién estaba del otro lado de la cámara. “¿A ver quién más está en un campo con perros y nubes?”, dijo hasta que dio con el perfil de la humorista para unir las pistas.

En aquel momento, Charo y Estaban habrían realizado una escapada a un campo en las afueras de la ciudad, y el detalle que dejó en evidencia su supuesto vínculo, son las mismas mascotas que aparecen en las placas que compartieron. “Ninguna foto juntos, eso me da más sospechas de que quizás aquí hay algo”, escribió Juariu como para cerrar el tema.

Esteban Lamothe compartió una foto de Charo López en un tono romántico (Foto: Instagram)

Después de la “investigación” de Braier, con fuertes dosis de stalkeo, se sumó un nuevo capítulo a este fuerte rumor, nada más y nada menos que de la mano de los propios protagonistas. El actor compartió en sus Instagram Stories una foto en las que se la puede ver a Charo, a quien arrobó y hasta le agregó un emoji de corazón rojo al lado de su nombre. Por su lado, López re publicó la foto en su cuenta de Instagram con el mismo cariño. ¿Romance confirmado?

A mediados de octubre, y después de que salieran a la luz rumores que daban cuenta de su separación de Szechtman, Lamothe reconoció que con la actriz habían decidido dejar de convivir para intentar continuar la relación en casas separadas. “Estamos ensayando una relación más a distancia. Fue dura la cuarentena. Es muy difícil la convivencia, estamos los dos con mucho trabajo, abocados a eso, y probando la distancia a ver qué pasa”, definió Lamothe. Y reconoció que la decisión había sido de mutuo acuerdo y después de una larga conversación entre él y la joven, con quien está en pareja desde hace cuatro años.

“Nos hicieron creer que las parejas tienen que vivir juntas y no le funciona a casi nadie. Evidentemente no es una práctica muy sana para una pareja, tarde o temprano lo que hace es desgastar el vínculo. Si te fijas las personas y matrimonios que se separan terminan, generalmente, odiándose, separados, con juicios, usan a los chicos como presas”, comentó el actor.

Esteban Lamothe y Katia Szechtman en los premios Martín Fierro y antes de separarse (Foto: Instagram)

“La monogamia, como imposición, como método de vida clásico, yo no creo en eso. Yo no creo en la monogamia. Está en extinción y no estoy descubriendo América con lo que digo. Yo veo a los y las adolescentes que se están vinculando de otra manera. Nadie desea solo a su mujer ni a su marido, nadie es de nadie. Y hay algo ahí que hay que cambiar porque digo la monogamia, no funciona”, dijo en diálogo con la revista Gente.

