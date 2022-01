Salida de novios en Valencia: el gesto de amor de Manu Urcera que enterneció a Nicole Neumann

Nicole Neumann y Manu Urcera disfrutaron de una cena romántica en Valencia

Nicole Neumann y Manu Urcera planificaron una serie de escapadas para aprovechar al máximo sus vacaciones y disfrutar de distintos momentos juntos. Primero recibieron el 2022 en Las Grutas, provincia de Río Negro, donde viajaron acompañados de Indiana, Allegra y Sienna, las tres hijas de la modelo. Luego continuaron sus días de descanso en Punta del Este y finalmente volaron solos a España por compromisos del piloto de TC, que se prepara para una nueva temporada automovilística. Una vez más cumplieron con el itinerario que tenían organizado en Valencia, pero también hubo tiempo para algunas salidas de novios que vivieron a puro romance.

Desde hace cuatro días la jurado de Los 8 escalones del millón (El Trece) publica algunas postales de su estadía: paisajes de las calles valencianas, monumentos y patrimonios arquitectónicos, gastronomía local y fotos desde el lujoso hospedaje. Como el sábado sería la última noche que compartirían en el Viejo Continente tuvieron una cita especial antes de despedirse de Europa.

“Cuando te levantaste 7 am con -1° centígrado, entrenaste de 9 a 17, manejaste 300 kilómetros de ruta...y tu novia quiere salir a comer”, expresó divertida en sus historias de Instagram, junto a una foto de ambos con tragos en mano justo antes de brindar. En la foto sumó también un emoji de risa, dejando entrever el cansancio del piloto luego de un día cargado de actividades. Sin embargo, su novio la sorprendió y le respondió la storie en su propia cuenta: “jajaja Contá también que me bancaste todo el día en el circuito, así que era merecido”, con varios emojis de enamorado.

Los románticos mensajes que intercambiaron Nicole Neumann y Manu Urcera en las redes

El tierno intercambio de mensajes entre ambos deja en claro que la relación avanza a paso firme, lejos de la tormenta más reciente que amenazó con poner en jaque su noviazgo: la versión de una supuesta infidelidad de Urcera con la promotora Melina Eugster, que la propia involucrada se encargó en desestimar. Nicole, por su parte, se muestra contenta y feliz por su presente. Al llegar a la ciudad española confesó que se reencontró con su pasión por la fotografía y retrató varios momentos para eternizar el viaje junto a su amor.

“De repente siento que viajé en el tiempo... Amanecí en un castillo de 1100 aproximadamente, ahora hotel y patrimonio histórico, ubicado en una cumbre que mira todo el pueblo y rodeada de paredes de piedra con pequeñas ventanas y torres por todos lados”, contó el viernes. “Si bien vine a acompañar a mi novio en su pretemporada automovilística, la vida siempre me regala estas magias’”, agregó, junto al hashtag “#Princesapordosnoches”.

Nicole Neumann y Manu Urcera, a puro romance: la pareja lleva siete meses de noviazgo y se muestran cada vez más afianzados

“¡Hola Valencia! Un placer conocerte”, había escrito ni bien arribó a la ciudad, y en los comentarios del posteo Urcera asentó una declaración pública de amor: “¡Te amo! Gracias por acompañarme”. En simultáneo, el piloto hizo una serie de posteos desde la pista de automovilismo donde entrena y mostró las actividades teóricas, prácticas y físicas del comienzo de la puesta a punto. “¡Primeros días de Pretemporada! Volviendo a encender el motor”, escribió para ilustrar videos en los que se los ve a bordo de un simulador, haciendo ejercicio en un gimnasio y prestando especial instrucción a las indicaciones de los profesionales.

Cabe recordar que blanquearon su romance en junio del año pasado. “Me sorprendió el amor, en un momento me cerré a las relaciones porque dije, ‘tengo que sanar yo para atraer al hombre que realmente quiero’. No pensé que iba a ser él, pero fue”, reveló la modelo. Incluso fue más allá, al responder de manera positiva a la posibilidad de volver a ser madre: “Él no tiene hijos, y obviamente quiere tenerlos, si quiero seguir agrandando la familia, tengo que apostar a eso”, destacó, aunque no quiso apresurarse, vamos paso a paso”.

SEGUIR LEYENDO: