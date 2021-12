Las fotos de la escapada romántica de Nicole Neumann y Manu Urcera a Punta del Este

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera con el mar de Punta del Este de fondo (Instagram)

Nicole Neumann vive a pleno su relación con Juan Manuel Urcera. La modelo y el piloto de autos están juntos desde junio y siguen dando muestras de su amor. Ahora lo hicieron con una romántica escapada a Punta del Este, días después que se conociera que Fabián Cubero -ex marido de Nicole y padre de sus tres hijas- espera un hijo con su actual pareja, Mica Viciconte.

En diálogo con Intrusos, la modelo se había referido brevemente a la noticia. “Les deseo lo mejor, siempre un bebé es bienvenido. Si el padre de mis hijas está feliz, mis hijas van a estar felices que es lo que más me importa en la vida así que me alegro”, dijo la modelo, que se refirió a su situación personal: “Sigo disfrutando mi gran momento, me va bien en lo laboral, con mi pareja con mis hijas, así que estoy en un muy buen momento”.

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera en Punta del Este

Para dar cuenta de ello, la pareja, que ya había compartido unos días en Miami, realizó una escapada romántica a Punta del Este. La jurado de Los 8 escalones del millón y el automovilista trasladaron a las redes sociales la felicidad por los momentos vividos en la costa uruguaya, como muestra de una relación que avanza a paso firme. Y también, por volver a visitar un destino habitual en sus vidas pasadas y cuyo retorno los encuentra juntos.

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera ya habían viajado juntos a Miami

Nicole Neumann

Nicole abrió el álbum de viaje con una imagen en la que se la ve con un bikini fucsia recostada sobre una roca al borde del mar “Olor a mi niñez, recuerdos, paisajes familiares. Al fin pudimos volver después de casi 2 años”, escribió para dar cuenta de su felicidad por la visita a la playa uruguaya. “Hola acá, desde uno de mis lugares favoritos en el mundo”, reforzó en la siguiente, un primer plano de perfil con un pañuelo multicolor protegiéndola de los rayos del sol.

"Necesito conectar con la naturaleza", escribió Nicole en una de las imágenes

Un capítulo especial está dedicado a su novio. “Amo compartir la vida con vos”, escribió ella en el título del álbum. “Y yo con vos”, replicó el automovilista. En la imagen principal, se los ve enamorados, mirándose a los ojos. Ella lo toma por el cuello mientras que él la sujeta de su mano, acaso haciendo equilibrio entre las rocas. Completan el álbum una selfie en primer plano, una imagen de perfil en las que se los ve abrazados y una de más lejos, sentados sobre las rocas.

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera en Punta del Este

En plan reflexivo, la modelo subió una foto de espaldas, con la mirada perdida en el horizonte y una pregunta para sus casi dos millones de seguidores. “Siempre necesito conectar con la naturaleza en algún momento. Me baja, me recarga. Mi cable a tierra, cuál es el tuyo?”, indagó. Por su parte, su novio mostró una foto diferente, con el campo de fondo: “Disfrutando un poco de Uruguay. Llevaba mucho tiempo sin poder venir. Tanque lleno nuevamente para encarar la recta de fin de año”, escribió Juan Manuel, con lenguaje automovilístico. “Hermoso finde”, le escribió Nicole. “Siii”, respondió él, en medio de una lluvia de corazones.

Nicole y Manu con el campo esteño de fondo





En medio de las postales del viaje, la modelo compartió parte de su intimidad con sus seguidores. “Cositas de mí que quizás no sabían”, escribió para relatar sus idas y vueltas con una de las actividades que más disfruta. “Amo viajar, pero, por muchos años lo evité por mi fobia al avión (tema de terapia por años)”, señaló junto una imagen en la que se ve con unas valijas saliendo del hotel.

La modelo y el piloto blanquearon el romance en junio de este año (Instagram)

“Después tuve hijas y había leído que si uno los deja antes de los 2 años por algunos días, al no tener noción del tiempo, sufren un “complejo de abandono”. Una vez que Sienna cumplió los 2 (la mas peque) no dejo pasar oportunidad cuando el trabajo me lo permite!!!!Con mis hijas y cuando están con el padre, también!!!Me llena el alma, la mente, me siento libre, crezco y disfruto”, cerró.

