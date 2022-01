El blooper de Edith Hermida en Bendita y su reacción cuando la cámara la dejó en evidencia

El blooper de Edith Hermida en Bendita y la reacción de la conductora (El Nueve)

Estas semanas Edith Hermida está reemplazando a Beto Casella en Bendita, mientras el conductor disfruta de sus merecidas vacaciones. El humor forma parte del programa y los informes apelan a la complicidad y diversión de los espectadores. Sin embargo, esta vez fue otro el motivo por el que los propios integrantes del panel no pudieron contener la risa: la conductora protagonizó un inesperado blooper el viernes por la noche.

Segundos después de presentar un clip titulado: “Al final...¿Siguen Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich?”, Edith apareció en una ventana en la mitad izquierda de la pantalla sin darse cuenta. Infraganti, se la vio charlando con sus compañeros de piso y luego tomó un desodorante de su escritorio y se roció el aerosol en las axilas. Luego recibió el aviso de que estaba saliendo al aire y no pudo ocultar su gesto de asombro.

La conductora recurrió a su profesionalismo y experiencia en el mundo televisivo para tomarse con humor lo ocurrido. Al instante reaccionó con una sincera carcajada, y se sonrojó por haber sido filmada en un momento inesperado. No es la primera vez que la conductora toma el lugar de Casella durante sus ausencias, y ella misma ha confesado el gran cariño que siente por el programa, que se convirtió en un clásico de la pantalla de El Nueve. Incluso cuando tuvo la oportunidad de conducir un programa propio -el formato lúdico Está en tus manos- aclaró que no iba a dejar su puesto en el ciclo.

Edith Hermida fue filmada mientras se ponía desodorante en Bendita y al darse cuenta soltó una carcajada

“¡Yo no te largo nada! ¡La silla no me la saca nadie! Es un programón, un tanque de guerra, le encontraron la vuelta justa. Nosotros tenemos un engranaje... Es un programa al que le encontraron un estilo. Ya estamos hace 15 años que es un montón. Me re divierte hacerlo, es un placer”, aseguró en una entrevista con Teleshow en marzo último.

En cuanto al contenido del informe que se emitía al mismo tiempo que quedó a la vista el blooper, trataba de los rumores de separación que giraron en torno a la pareja de Wainraich y Gutman hace dos meses. En aquel momento la noticia generó desconcierto porque los humoristas comparten la vida hace casi 20 años y son padres de Kiara y Federico. Sin embargo, la comediante cortó de raíz la versión de ruptura en diálogo con este medio: “No, no estamos separados”.

Según sus estimaciones, el rumor pudo haber surgido porque emprendió un viaje sin su pareja. “Este fin de semana me fui con mi hija y mi mamá a Costa del este, hasta subí fotos y videos a mis redes. Sebastián se quedó en Buenos Aires porque tenía que trabajar y además, iba a llevar a Fede a ver a Duki que tocaba ayer y lo venían planeando hace mucho. Estamos juntos y bien”, explicó la actriz.

Recientemente Dalia también contó que tuvo cáncer de mama en 2015 y resaltó el rol que cumplió el padre de sus hijos: “Seba es muy compañero. Es de recontra estar ahí, me tuve que operar dos veces y las dos veces que me desperté de la anestesia él estaba ahí al lado mío. Uno tiene que saber además que la vida un día termina, hay que disfrutar esto porque no sabes cuándo acaba”.

