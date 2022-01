Qué dice el chat entre Manu Urcera y una modelo que provocó rumores de infidelidad a Nicole Neumann: “Capaz podemos vernos un ratito”

Nicole Neumann y Manu Urcera

“Me sorprendió el amor. En un momento me cerré a las relaciones porque dije: ‘tengo que sanar yo para atraer al hombre que realmente quiero’. No pensé que iba a ser él, pero fue”, dijo Nicole Neumann sobre su relación con José Manuel Urcera, un piloto de Turismo Carretera con quien blanqueó su relación en junio pasado. Y en los últimas semanas habló de la posibilidad de tener hijos juntos: ella es madre de Indiana, Allegra y Sienna -fruto de su matrimonio anterior con Fabián Cubero-,y él no es padre. “Obviamente quiere tener hijos”, aseguró la modelo sobre el joven de 29 años: “Si quiero seguir agrandando la familia, tengo que apostar a eso”.

Y mientras la pareja disfruta de unos días de vacaciones en Punta del Este, en donde, además, celebraron el cumpleaños de una de las hijas de la modelo, apareció la captura de un chat entre el piloto y Melina Eugster, una modelo oriunda de la Patagonia, con quien coordinó un encuentro para Navidad. Lo que despertó rumores de infidelidad.

Según se lee en la captura -que Cora Debarbieri mostró en A la tarde, por América-, la conversación fue pasadas las once de la noche. Y allí, le piloto le cuenta a esta mujer que celebrará la Nochebuena en la casa de sus padres en Río Negro. Y que podrían coordinar un encuentro en esa localidad. Incluso le adelanta que habló con “la séptima para pedirle que la cierren”.

Del otro lado de la pantalla, la mujer asiente y quedan en que él le avisa para coordinar. “Vas a tener a todo el mundo atrás tuyo. Pero bueno, en una de esas te podés escapar”, le sugiere ella al novio de Nicole Neumann, quien confirma y advierte: “Ja, sí, pero es un ratito”.

Si bien Nicole, no hizo referencia a la conversación que apareció entre su novio y la modelo, y tampoco se hizo eco públicamente frente a las versiones de infidelidad o del posible encuentro entre el piloto y la modelo, compartió un misterioso mensaje en las redes sociales en el que hace referencia al amor.

“Que te cele pero a la vez confíe en ti, que te cuide y se preocupe por tí, que se disculpe cuando cometa un error, que siempre sea detallista y no en lo material”, reza el texto que la conductora compartió de una cuenta de Instagram en homanaje al escritor Paulo Coelho.

“Que tenga un lado cursi y un lado pervertido, que te haga sonreír siempre, que te respete y apoye en las buenas y en las malas. Eso es amor”, continúa la frase que eligió Nicole Neumann, quien, además, compartió imágenes en el yate en el que celebró el cumpleaños de su hijo, festejo en el que Urcera estuvo presente.

Por caso, él también se hizo eco en sus redes sociales de aquellas fotos entre familia y amigos. Y evitó cualquier tipo de referencia a los hechos que se hicieron públicos en las últimas horas: se limitó a mostrar las postales en el yate bajo el sol de Punta del Este.

