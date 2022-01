La foto de Pampita en un desfile retro: claritos, trenzas y el detalle de su nombre

Pampita Ardohain acaba de cumplir 44 años

Carolina Pampita Ardohain sorprendió a sus seguidores de Instagram al replicar una foto retro de sus inicios en el mundo de la moda. La imagen data de 1995, año en que la modelo se consagró como “La chica más linda de La Pampa” en un reconocido concurso y decidió viajar a Buenos Aires para empezar su carrera. Orgullosa de todos los logros conquistados, compartió la postal en sus stories y son varios los detalles que llamaron la atención.

“Gracias por este recuerdo”, escribió la conductora junto a tres emojis de corazones. En la fotografía luce una malla enteriza roja mientras sostiene un ramo de rosas tras haber sido elegida como una de las ganadoras. Con el cabello más rubio, su look se completa con dos trenzas y su característica sonrisa. En ese entonces todavía no había surgido su nombre artístico, y es por eso que en la publicación gráfica la mencionan como “Ana Carolina Ardohain”.

Pampita Ardohain replicó una foto retro del día en que se ganó el título de "La chica más linda de La Pampa"

Cabe recordar que ella misma contó que el nombre de su hija fue una manera de resignificar su primer nombre, ya que con el correr de los años fue sustituido por su icónico apodo, Pampita. En este sentido, también quiso homenajear a su padre, Guillermo Ardohain, quien falleció en un accidente de tránsito cuando ella tenía apenas seis años. “Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí”, confesó en una entrevista.

En contadas ocasiones la modelo hizo referencia a su progenitor, de quien dice tener muchos recuerdos a pesar de haberlo perdido a tan corta edad, y quiso sellar ese profundo cariño en la elección del nombre de su primogénita con Roberto García Moritán. En febrero de 2020, mientras permanecía en cuarentena luego de contagiarse de coronavirus, lo había recordado con motivo de su cumpleaños número 67: “Un beso al cielo, feliz cumpleaños papá”, escribió en su cuenta de Instagram junto con dos fotos de su infancia. Había hecho lo mismo para el Día del Padre: “¡Siempre en tus brazos Papá! La presencia de tu amor permanece conmigo eternamente. ¡Feliz día a todos los papás! ¡Muchas bendiciones! ¡Y que les llegue multiplicado todo el amor que nos dieron!”.

Las dos fotos retro que circularon en Instagram del concurso "La Chica más linda" donde Pampita todavía se presentaba como Ana Carolina Ardohain





En cuanto a su meteórica carrera, fue poco después de aquella imagen vintage que llegó una de las oportunidades que la catapultaría directo a la fama y a su posterior participación en el programa de televisión El Rayo. En 2001 le propusieron ser portada de la revista Gente, en aquella edición titulada “Ondas del verano”. Fue en ese momento que Gabriela Cociffi, actual directora editorial de Infobae y en esa época directora de la publicación de Atlántida la vio. “Si es para salir en tapa, poneme el nombre que quieras”, le respondió la modelo en ese entonces. “Era raro porque en La Pampa no me decían Pampita”, se sinceró alguna vez, pero no dejó pasar la oportunidad y dos décadas más tarde conserva aquel nombre artístico que marcó sus inicios.

El 2022 la encuentra con la felicidad de haber cumplido el sueño de volver a ser madre, y ya palpita nuevos proyectos televisivos como conductora. También confirmó en la final de “La Academia” de ShowMatch que está en marcha la grabación de la segunda temporada de Siendo Pampita, que cosechó una gran audiencia a través de la plataforma de streaming Paramount+.

