Cada vez más enamorada, Nicole Neumann acompañó a su novio a Valencia: el motivo del viaje

Nicole Neumann y Manu Urcera juntos en Valencia (Instagram)

Atrás quedó la tormenta que amenazó terminar con su relación. Lo que parecía llevarse todo en forma de vendaval, en apariencia no fue más que una brisa de verano y Nicole Neumann y Manu Urcera continúan de viaje en viaje mientras afianzan su amor. Más allá de países y fronteras, la modelo y el piloto de autos siguen sumando millas, mientras alimentan su relación con pequeños y grandes gestos que no hacen otra cosa que afianzarla.

La pareja recibió el año en Las Grutas, provincia de Río Negro, donde viajaron acompañados por Indiana, Allegra y Sienna, las hijas de Nicole con Fabián Cubero. A raíz de este viaje nació con el correr del año la versión de una supuesta infidelidad que habría cometido el piloto con la promotora Melina Eugster, que la propia involucrada se encargó en desestimar.

Nicole con la noche valenciana de fondo (Instagram)

Sin involucrarse demasiado en el tema, apenas lo justo y necesario y siempre lejos de cualquier escándalo mediático, Nicole y Manu continuaron con sus vacaciones en Punta del Este. Desde su llegada, los cinco se dispusieron a aprovechar a pleno cada momento demostrando la buena química que hay entre ellos. Disfrutaron del sol y el mar, pasearon en bicicleta y jugaron al tenis. Además, celebraron el cumpleaños de Allegra con una celebración en un yate.

Ahora, la pareja emprendió un nuevo destino. Ya sin las tres niñas, que se reencontraron con su papá, Nicole y Manu cruzaron el Atlántico con rumbo a España y a una ciudad que la modelo, a juzgar por su primer comentario, visitaba por primera vez. “¡Hola Valencia! Un placer conocerte”, escribió en su perfil de Instagram para darse la bienvenida a la ciudad, en un álbum en el que le agregó diferentes postales de la noche valenciana, algunas en compañía del piloto. “¡¡Te amo!! Gracias por acompañarme”, le escribió Urcera, dando el primer indicio de su visita.

La intimidad de la pareja durante su primera noche en Valencia

Esta mañana, la conductora dio más detalles de su estadía, al compartir el que será su hogar durante su estadía en la ciudad y subió a sus historias una postal de la intimidad de su habitación. Allí se los ve acostados, ella parece dormida y él mira hacia la cámara, ambos a resguardo de las temperaturas bajo cero que se manifiestan en esa zona de España.

En simultáneo, su pareja explicó con una serie de posteos el motivo del viaje. Es que luego de las vacaciones, el piloto comenzó con los primeros trabajos de cara a una nueva temporada en el automovilismo. En fotos y videos, mostró las actividades teóricas, prácticas y físicas del comienzo de la puesta a punto. “¡Primeros días de Pretemporada! Volviendo a encender el motor”, escribió a Urcera para ilustrar videos en los que se los ve a bordo de un simulador, haciendo ejercicio en un gimnasio y prestando especial instrucción a las indicaciones de los profesionales.

Manu Urcera inició sus trabajos de cara a la temporada automovilística (Instagram)

Nicole Neumann y Manu Urcera blanquearon su romance en junio del año pasado. “Me sorprendió el amor, en un momento me cerré a las relaciones porque dije, ‘tengo que sanar yo para atraer al hombre que realmente quiero’. No pensé que iba a ser él, pero fue”, señaló días atrás la jurado de Los 8 escalones del millón al hablar de su novio. E incluso fue más allá, al responder de manera positiva a la posibilidad de volver a ser madre. “Él no tiene hijos, y obviamente quiere tenerlos, si quiero seguir agrandando la familia, tengo que apostar a eso”, destacó, aunque no quiso apresurarse. “Vamos paso a paso”, sentenció.

