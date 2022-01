Manu Urcera rompió el silencio: qué dijo de los rumores de una infidelidad a Nicole Neumann

Manu Urcera habló de los supuestos chats que lo involucrarían con una promotora (Intrusos - América)

La relación entre Nicole Neumann y Manu Urcera tomó estado público en junio pasado y desde entonces todo marcha sobre ruedas. Más allá de los cortocircuitos iniciales que involucraron a la ex pareja de él, a modelo y el piloto de autos fueron dando pasos firmes, con escapadas románticas y presentaciones familiares, que incluyen los recientes festejos de fin de año y las actuales vacaciones.

La paz duró hasta la semana pasada, cuando apareció la captura de un chat entre el piloto y Melina Eugster: una modelo oriunda de la Patagonia, con quien habría coordinado un encuentro para Año Nuevo, cuestión que despertó rumores de infidelidad. El hecho tomó estado público el pasado jueves en A la tarde, (América) y desde entonces todo fue hermetismo desde el lado de Urcera, mientras que Nicole apeló a un mensaje enigmático en su cuenta de Instagram. La que sí habló fue la promotora, quien aseguró haberlo conocido durante una carrera y reveló detalles de la conversación.

El testimonio de Melina Eugster, la supuesta tercera en discordia entre Nicole Neumann y Manuel Urcera (A la tarde - América)

“No sé como consiguió mi teléfono, la verdad. Lo consiguió él o alguien me escribió. Pero yo con él no estuve. Su primer mensaje fue algo así como ‘quisiera verte’, en octubre”, recordó la modelo. A su vez, contó que las conversaciones con el piloto “no fueron constantes” y que no era ella quien iniciaba el diálogo. “Yo a él no le escribía y menos por la situación de él, de estar en pareja. Pero bueno, podíamos llegar a coincidir en Año Nuevo, porque acá es muy común ir a pasarlo a (las playas de) Las Grutas o San Antonio”, dijo en A la tarde.

Cabe recordar que Nicole y Manu recibieron al año en Las Grutas, junto a la familia de él. “Por los chats que se vieron, la intención era que ocurriera un encuentro entre vos y Manu. Él proponía eso, tratando de escaparse, si es que estaba con Nicole, de escaparse de Nicole”, le plantearon desde el panel y Eugster lo confirmó: “Sí, sí, claro, eso era lo que más o menos habíamos hablado. Pero obviamente no se pudo porque él tenía a toda la gente atrás, su familia... Fue imposible, así que quedó ahí, en realidad. Yo no lo vi, ni mucho menos. La conversación quedó ahí y no nos escribimos más”, dijo la mujer

El supuesto chat entre Urcera y una promotora que difundieron en A la tarde (Captura América)

Mientras tanto, en Punta del Este todo seguía siendo silencio. Nicole y Manu disfrutan de las vacaciones en las que los acompañan Indiana, Allegra y Sienna, las hijas de la modelo con Fabián Cubero. Según puede verse en sus respectivas redes sociales, van a la playa, juegan al tenis, andan en bicicleta y festejaron el cumpleaños de Allegra en un yate. En ese clima donde todo parece felicidad y armonía, finalmente llegó el descargo de una de las partes.

Todo ocurrió esta tarde. El que tomó la palabra, el texto en realidad, fue el piloto. Lo hizo con un mensaje que le envió a Virginia Gallardo para que lo leyera al aire de Intrusos. “Estamos bárbaro y en familia. El chat es falso”, señaló la panelista citando a Urcera, y aclaró que en su celular el joven no utiliza el tilde azul que sí aparece que en la conversación que se filtró.

Luego Gallardo continuó trasmitiendo las palabras que le había enviado el piloto: “Todo lo que se dijo es falso. No hubo pelea ni discusión ni nada. Niki está bastante acostumbrada a que salgan con este tipo de cosas y se las banca”, cerró dando por terminada la polémica.

Nicole disfruta de sus vacaciones junto a sus hijas y su novio (RS Fotos)





SEGUIR LEYENDO: