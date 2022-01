Las fotos de Nicole Neumann en José Ignacio con sus hijas y su novio, Manu Urcera

Nicole Neuman con sus hijas y su novio en José Ignacio (RS Fotos)

Después de pasar fin de año en las playas de Las Grutas, en la provincia de Río Negro, Nicole Neumann continúa con sus vacaciones. Su itinerario cambió de país pero no de paisaje, ya que la modelo se instaló en José Ignacio para seguir disfrutando del mar. Y tampoco cambió de compañía, ya que también viajó a la localidad esteña en compañía de su novio, Manu Urcera, y sus hijas Indiana, Sienna y Allegra, fruto de su relación con Fabián Cubero.

Nicole y compañía llegaron este miércoles y fueron captados por la lente de Teleshow cuando se decidieron a pasar un día de playa que se presentó algo fresco y ventoso, aunque con el sol bañando la costa uruguaya. La modelo visitó un vestido blanco tejido, y se protegió del sol con un pañuelo floreado en su cabeza, que por momentos reforzó con un sombrero de paja y unos lentes oscuros. Dos de sus hijas la siguieron con el look: Indiana con uno negro, en tanto que Allegra se decidió por uno blanco Sienna dio la nota con un mono en una tonalidad violeta. Por su parte, Manu apeló a un look informal y bien playero de remera blanca y short de baño negro.

Nicole ensayó algunos movimientos con un balón de fútbol americano

Sienna tomó una siesta después del almuerzo

Allegra y Manu chocan las manos ante la sonrisa de Nicole, muestra que la relación marcha sobre rieles

Para almorzar, los cinco eligieron un conocido restaurante de la zona, sin embargo tuvieron que dar unas cuantas vueltas antes de encontrarlo ya que había cambiado su locación a Laguna escondida. Luego del almuerzo, Sienna aprovechó para tomar una siesta, que fue interrumpida por el novio de su madre, que la despertó con unas cosquillas.

Los viajeros pasaron la mayoría del tiempo sentados en el restaurante, entre limonadas y cafés, y a resguardo del sol bajo un toldo. Sin embargo, la temperatura en la zona de Maldonado apenas superó los veinte grados por lo que el baño en el mar deberá aguardar hasta otro momento. En cambio, el clima se presentó ideal para la práctica improvisada de algún deporte, y eso hicieron Nicole, Indiana y Sienna, quienes se animaron a tirar unos pases con un balón de fútbol americano.

Nicole juega con sus hijos, con el mar picado de fondo

¡Lanza la bola, Nicole! La modelo se animó a unos pases

Después de una caminata, decidieron que ya habían tenido suficiente con la playa y los cinco se subieron a un cuatriciclo. Al volante, naturalmente, estuvo Manu, haciendo gala de su condición de piloto de Turismo Carretera. Con Nicole y Allegra en el asiento del acompañante y Sienna e Indiana en el trasero, partieron a continuar su recorrido sobre la arena de José Ignacio.

De esta manera, la relación entre la modelo y el piloto, quienes habían viajado en soledad a Punta del Este a principios de diciembre, sigue dando pasos cada vez más firmes. Eso es lo que hacen desde el momento en el que blanquearon el romance, allá por junio del año pasado. “Me sorprendió el amor, en un momento me cerré a las relaciones porque dije, ‘tengo que sanar yo para atraer al hombre que realmente quiero’. No pensé que iba a ser él, pero fue”, señaló días atrás la jurado de Los 8 escalones del millón y respondió de manera positiva a la posibilidad de volver a ser madre. “Él no tiene hijos, y obviamente quiere tenerlos, si quiero seguir agrandando la familia, tengo que apostar a eso”, destacó, aunque no quiso apresurarse. “Vamos paso a paso”, sentenció.

Nicole y compañía emprenden la retirada

Hora de partir, con Manu al volante (RS Fotos)

Cabe recordar que Cubero esperando el primer hijo con su actual pareja, Mica Viciconte, con quien recientemente estuvo de vacaciones en Brasil junto a las tres chicas. Y si bien la relación entre los ex nunca fue de las mejores, parecen haber pactado una tregua a su estilo. “Les deseo lo mejor, siempre un bebé es bienvenido. Si el padre de mis hijas está feliz, mis hijas van a estar felices que es lo que más me importa en la vida así que me alegro”, dijo la modelo cuando fue consultada al respecto.

SEGUIR LEYENDO: