Stefi Roitman y Ricky Montaner hablaron por primera vez luego de su casamiento

Luego de su boda y antes de emprender viaje a Miami, Stefi Roitman y Ricky Montaner hablaron con Intrusos (América)

Después del casamiento del que habló el país, Stefi Roitman y Ricky Montaner regresaron a Miami. Los recién casados emprendieron el viaje rumbo a la Florida donde residen, y desde donde partirán hacia su luna de miel. Aunque en sintonía con el hermetismo que rodeó a toda la celebración, no quisieron soltar demasiada prenda sobre la fecha y mucho menos, sobre el destino elegido.

El músico y la actriz fueron abordados en el Aeropuerto de Ezeiza por Rafa Juli, el obstinado cronista de Intrusos, que buscó a toda costa algunas palabras sin lograr demasiado éxito en la extensión de las respuestas. Por ejemplo, Ricky definió como “espectacular” al casamiento. Cuando fue en busca de Stefi, para intentar conocer el destino de la luna de miel, un secreto guardado bajo siete llaves, no tuvo mucha suerte. “Nos vamos por arriba. A la playita”, respondió enigmática. “Nos vamos lejos del mundo”, agregó el músico.

Consultada sobre si tenía una visión romántica de la celebración del casamiento, Stefi afirmó: “Era totalmente Susanita, después un poco se me pasó y volvió hace un tiempito. Muy emocionada, más de lo que soñé. Fue una belleza”, aseguró en relación al festejo celebrado el pasado sábado en un imponente haras ubicado en Exaltación de la Cruz, a unos 80 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Stefi Roitman publicó la primera foto de su boda con Ricky Montaner (Instagram)

“Yo te veo muy enamorado”, le soltó el periodista al músico. “Yo estoy perdidamente enamorado. Mi mujer es el mismo cielo. Todas mis canciones tienen que ver con ella. Desde que la conocí”, afirmó, en un ping pong con el cronista. Y cuando le preguntó a Stefi por una canción de Ricardo que representara su amor, optó por elegir una de Montaner padre: el hit “Tan enamorados”.

Con un look muy informal -él con buzo canguro amarillo y pantalón rayado, ella con una colorida remera con la frase “Less ego, more soul” (menos ego, más alma)- la pareja llevó su nutrido equipaje de valijas y guitarras y se dispuso a realizar los trámites de pre embarque. Y luego, antes de embarcarse rumbo a Miami, respondieron las últimas preguntas sobre uno de los temas que más ruido hizo en la previa.

Durante la celebración no se permitió el acceso a la prensa y el uso del celular estuvo restringido a la mesa chica de la familia. De hecho, fue la propia Stefi la que compartió la primera imagen de la pareja como recién casados. A lo largo del festejo, los familiares fueron subiendo fotos y videos de sus respectivas cuentas. Pero no es el único material que hay de la boda. Cada movimiento estuvo filmado por un equipo profesional, cuya emisión todavía es un misterio. Según afirmó Ricky, el material se va a difundir en el reality de los Montaner. “No hay fecha todavía, pero allí van a poder ver todos los detalles de la fiesta”, señaló, y aseguró que por ese motivo no vendieron imágenes a ningún medio de comunicación.

Parte de la intimidad de la boda registrada por los propios familiares (Instagram)

Habrá que esperar entonces para ver en alta definición algunos de los videos que trascendieron en las redes sociales y que mostraron el recital improvisado que se vivió durante el festejo. Por ejemplo, la versión de Tini Stoessel de “Recuerdo” junto al anfitrión de la jornada y a su hermano, quienes conforman el famoso dúo Mau y Ricky, una canción que lanzaron hace ya dos años.

Otros que cantaron en la boda fueron la pareja del momento, el trapero Duki y la cantante Emilia Mernes, quienes hicieron saltar al público con “Como si no importara”, el hit a partir del cual surgieron los rumores de un noviazgo entre ambos. Pero eso no fue todo, porque después Mau y Ricky volvieron a tomar los micrófonos, pero esta vez lo hicieron junto a su cuñado Camilo, casado con Evaluna Montaner, y el colombiano Manuel Turizo, para deslumbrar a los presentes con “Desconocidos”.

