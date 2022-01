La dramática situación de Roxy Vázquez: “A días de parir y sin luz, descompuesta mal”

Roxy Vázquez transita los últimos días de su segundo embarazo

Este martes a mediodía, y debido a la gran ola de calor que afecta al país, 700 mil usuarios se quedaron sin luz en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. El motivo del regreso de los cortes masivos fue, según reconoció el gobierno nacional, la salida de líneas de alta tensión por el incendio de una casilla que generó impacto en toda la red.

En medio del desconcierto, hasta los medios de comunicación como el Canal América y Radio Mitre quedaron fuera del aire por falta de suministro eléctrico. El tema del corte de luz es ahora la tendencia principal en las redes sociales. Pasadas las 13, algunos medios como Radio Con Vos registraron una baja de tensión que justamente afectó la transmisión en vivo. Esa misma baja de tensión impactó en hogares de la ciudad.

Una de las afectadas fue Roxy Vázquez, la periodista que transita el último tramo de su embarazo y su salud se vio afectada por este corte de suministro eléctrico. “¡Gracias Edenor! Embarazada a días de parir y desde las 9 AM sin luz. Descompuesta mal. Las excusas de siempre… el calor. Y si, normalmente cuando hace calor solemos consumir más energía. Gracias por el infierno”, escribió indignada en su cuenta de Twitter, en horas de la tarde.

El tweet de Roxy Vázquez, indignada con el corte de luz

Inmediatamente, recibió el apoyo de algunos de sus seguidores, que se solidarizaron con ella y le comentaron que también sufren por la falta de luz. “Nos pasa a todes, no solo a las embarazadas, mi mamá tiene una enfermedad crónica y no tiene luz, también tiene/ tenemos motivos para padecer”, “Nuestro apoyo en tu protesta y reclamo. Ya nos pasó, teniendo un chiquito down, tener que estar 7 días sin luz y en verano. Una vergüenza argentina más que me moviliza, una vez más hacia la decisión de irnos. Con esto, no nos cuidan, como lo harían en otro país. Todo es sinónimo de ruina”, “Sin luz con un hijo electrodependiente”, fueron algunas de las respuestas de los internautas.

A principios de agosto, la conductora había anunciado al aire que estaba en la dulce espera de Pedro, su segundo hijo. “Hoy tengo una pluma especial. Están todos sorprendidos porque nadie sabe nada de lo que voy a decir: voy a ser mamá de nuevo”, dijo en esa oportunidad ante los aplausos de su compañeros. “No me hagan llorar, por favor se los pido”, acotó. Y cerró: “Estoy re contenta, re emocionada, feliz. Le mando un beso a Rocco, mi hijo, y al papá de la criatura”.

El último día de 2021, Vázquez había reaparecido en el canal de noticias. “La última pluma del año. Hoy reaparecí después de varios días. La ola de calor y la panzona no se llevan muy bien que digamos, pero pude compartir unos minutos con ustedes desde la pantalla de TN como siempre con el gran equipo “tempranero”. Brindo por un gran 2022 para todos. Que sea mejor, que nos encuentre con salud y amor. Por mi parte, esperando ansiosa la llegada de mi Pedro y celebrando ver crecer sano a mi principito Rocco que está enorme y hermoso”, escribió en su cuenta de Instagram. Y cerró: “Gracias por los mensajes, por la preocupación. Yo también los siento cerca. Gracias por las cosas lindas que me dicen. Es un enorme orgullo trabajar de lo que amo y encima tener esa devolución. ¡Buenas vibras para todos!”

