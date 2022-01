El misterioso mensaje de Nicole Neumann en medio de una supuesta infidelidad de Manu Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera en su primer día de playa (RS Fotos)

Recién llegada a Punta del Este, Nicole Neumann continúa disfrutando de sus vacaciones en compañía de su novio, Manu Urcera y sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Fabián Cubero. En el primer día de su estadía en San Ignacio, los cinco pasaron un divertido día de playa, en los que combinaron el relax con algo de deporte, y esta tarde celebraron los once años de Sienna, con un festejo a todo ritmo que incluyó locaciones en tierra y en agua.

Sin embargo, tanta felicidad contrasta con los rumores de una supuesta infidelidad a cargo del piloto de autos. El tema lo abordaron en A la tarde, el ciclo de América, donde difundieron unos presuntos chats que habría mantenido Urcera con una joven en la previa de fin de año. Cabe recordar que antes de llegar a las playas esteñas, Nicole pasó la fiesta de Año Nuevo en Las Grutas con su novio y sus hijas, en una celebración de la que también participó su hermana Gegé.

Nicole y su novio celebraron el festejo de Allegra, una de las hijas de la modelo y Poroto Cubero (Instagram)

En el programa la periodista Cora Debarbieri mostró la conversación que habría tenido Urcera con una joven de 29 años. “Yo voy por allá en Año Nuevo. Capaz nos podemos ver porque la Navidad la paso en la casa de mis viejos”, escribe supuestamente el piloto. “Dale, sí. ¿Venís a Sao o a Las Grutas?”, leyó la panelista como respuesta de la joven en referencia a dos localidades rionegrinas. “Ya hablé con La Séptima para pedirle que la cierren”, fue la respuesta de Urcera, en relación a una de las bajadas de Las Grutas.

“Dale, listo. Avisame y coordinamos. Vas a tener a todo el mundo atrás tuyo, pero bueno. En una de esas te podés escapar”, continuó la periodista, pero lo importante no estaba en el texto sino en el emoji de un diablo con cuernos. Sus compañeros de programa destacaron esta percepción, y además interpretaron que el tipo de comunicación correspondía a cierta confianza o conocimiento entre las partes.

El chat que difundió Cora Debarbieri en A la tarde (América)

Mientras el rumor se esparcía, y en medio de las postales de sus vacaciones en la localidad uruguaya, la modelo compartió en sus historias de Instagram una reflexión que podría tomarse como alusiva a la cuestión. “Que te cele pero a la vez confíe en ti, que te cuide y se preocupe por ti, que se disculpe cuando cometa un error, que siempre sea detallista y no en lo material”, comenzaba diciendo la placa que replicó de una cuenta inspirada en el escritor Paulo Coelho.

Pero la frase continuaba. “Que tenga un lado cursi y un lado pervertido, que te haga sonreír siempre, que te respete y apoye en las buenas y en las malas. Eso es amor”, cerró Nicole, sin decir ni una palabra más. En cambio, sí tenía para comunicar a través de las imágenes. Y allí se la veía junto a Manu, sus hijas y sus amigos celebrando el cumpleaños de su hija, a bordo de una embarcación y sin atisbos de crisis a la vista.

La historia que compartió Nicole Neumann (Instagram)

Habrá que ver si Nicole o Urcera en los próximos días se manifiestan abiertamente sobre el tema. De momento, todo es hermetismo y disfrutan cada paso que dan en la relación que blanquearon en junio pasado. “Me sorprendió el amor, en un momento me cerré a las relaciones porque dije, ‘tengo que sanar yo para atraer al hombre que realmente quiero’. No pensé que iba a ser él, pero fue”, señaló días atrás la jurado de Los 8 escalones del millón al hablar de su novio. E incluso fue más allá, al responder de manera positiva a la posibilidad de volver a ser madre. “Él no tiene hijos, y obviamente quiere tenerlos, si quiero seguir agrandando la familia, tengo que apostar a eso”, destacó, aunque no quiso apresurarse. “Vamos paso a paso”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: