Micaela Álvarez lloró al recordar su relación con José Manuel Urcera, el novio de Nicole Neumann: “Las mentiras constantes duelen”

Nicole Neumann, la conductora de 40 años, está de novia con José Manuel Urcera, un piloto de Turismo Carretera de 29 años. Apenas empezaron el romance ya ocurrió un escándalo. La ex pareja del corredor, Micaela Álvarez, aseguró que seguían viéndose y como él negaba conocer a la modelo, ella los enfrentó cara a cara en Neuquén para terminar con el engaño.

“Yo no empiezo ninguna relación con nadie que no esté solo. Es condición sine qua non”, dijo la conductora de Santo Sábado, el programa que conduce por la pantalla de América. “Lo único que digo: no me engancho con el pasado de nadie. Con ex de nadie. Yo tengo un presente muy lindo. Estoy muy contenta conduciendo este programa con ustedes, sacando adelante a mis hijas. Pasándola bien. Todo lo que no es mío, yo no me hago cargo”, explicó.

Este lunes Micaela volvió a dar una entrevista para Intrusos, pero esta vez fue al estudio y habló de las declaraciones de Neumann: “Me cayó bastante bien, no se dirigió directamente a mí, sí tiró indirectas. Lo único que me molestó fue que diga que yo soy negadora. Si el viernes dije lo que dije, no estoy siendo negadora. Entiendo que en este momento ella le crea a él, pero estaría negando ella lo que yo estoy diciendo. Cada uno piensa lo que quiere. Yo cuento la verdad y tengo pruebas”.

Adrián Pallares, uno de los conductores del ciclo junto a Rodrigo Lussich, le preguntó: “¿Vos los obligaste a blanquear (el noviazgo)? Nicole te tiene que agradecer a vos porque ¿sino la hubiese mantenido oculta?”. La joven le respondió: “Para mí que sí. Me pareció muy raro que haya publicado una imagen con ella porque es todo muy reciente. Hace poco cortó conmigo después de una relación muy larga”.

Además, Micaela explicó que cuando todavía eran novios Manuel le había contado que “Nicole lo quería conocer”. En ese momento, no la sorprendió porqué él es “un chico lindo”, aunque jamás imaginó que sería capaz de publicar en las redes una imagen con la modelo. “No estoy dolida, ni con rencor. Nosotros estábamos separados. Ahora lo desconozco. Siento que viví una mentira hace 6 años, pero hoy no estoy sufriendo. Me di cuenta de cómo me negó a Nicole también me ha negado otras cosas que eran ciertas”, señaló en el programa de América.

Cuando le consultaron a la joven si pensaba que este noviazgo podría durar, ella aseguró que la diferencia de edad entre ambos podría ser un conflicto: “No creo que dure. Es la realidad, Manu tiene 29 años y toda una vida por delante. Nicole ya tiene hijas. No me lo imagino a él ensamblando a una familia”.

Durante la charla, Micaela comenzó a ponerse triste al recordar las situaciones complicadas que vivió estando en pareja con el corredor. “Él me hizo mucho daño en estos seis años. No estoy embroncada con este romance. No me cambia que haya sido con Nicole. Fueron sus actitudes todos estos años”, manifestó la joven que es contadora pública, pero trabaja como community manager.

En el tramo final de la entrevista, no aguantó más la angustia y se largó a llorar: “No es una decepción amorosa, pero las mentiras constantes duelen. Pasaron un montón de cosas que prefiero no contar, nunca hubo violencia física. Hubo rumores que en otras relaciones del pasado sí hubo violencia de género”.

Además, contó que debió recurrir a la terapia para poder superar la separación. “Es difícil entender a una persona que tiene valores tan distintos a los tuyos. Yo me crié con amor, con un poco de ingenuidad, de afecto, protección...”. Y luego, agregó: “Nosotros nos enamoramos... él tiene un montón de cosas buenas muy en el fondo... Yo lo bancaba y lo amaba. Cuando amo doy todo y me entrego totalmente. Me hubiera encantado que él pueda encontrar su felicidad, ojalá que la haya encontrado, pero no creo”.

Por último, relató que durante tres años lo acompañó a las carreras, hasta que tuvieron un conflicto y ella ya no fue más. Entonces, él se enojaba porque los fines de semana salía con sus amigas. “Yo no sabía lo que hacía en las carreras y él quería que yo me quedara en casa”, afirmó Álvarez. Incluso, contó que en la última pelea, en enero pasado, ella se quiso separar, pero él le pidió que se quedara. Por eso se sorprendió al verlo tan pronto de novio con Nicole Neumann. “Él está enojado porque yo estoy acá. Eso le dio más fuerzas para salir públicamente y meter el dedo en la llaga... Mi tristeza es por recordar el pasado, porque hoy mi vida es feliz”, finalizó.





