Inesperada declaración de amor de Fredy Villarreal a Andrea Rincón en una entrevista: “Ojalá me dé bola”

Fredy Villarreal le tiro onda en plena nota a Andrea Rincón (Video: "Intrusos" - América)

En medio de fuertes rumores de romance entre Andrea Rincón y Fredy Villarreal, este martes el humorista volvió a alimentar las versiones luego de intervenir en una nota que la actriz le estaba brindando a Intrusos.

“Mañana supongo que nos juntamos a comer todos en lo de Fabián (Vena). Tengo compañeros que me cuidan, gracias a Dios”, comenzó ella, expresando su felicidad por la buena onda que hay en el elenco de 39 escalones, la obra en la que participa en Carlos Paz. Acto seguido, el cronista le preguntó específicamente sobre su relación con el ex Videomatch. “Tranquilo. Calma, calma”, contestó Andrea con una pícara sonrisa.

En ese momento, apareció Villarreal en la entrevista y acotó: “Ojalá me dé bola”, dijo mientras la abrazaba. “¿No te da bola?”, le repreguntó el periodista. “No, somos compañeros”, respondió él. Acto seguido, lanzó: “¿Quién no quisiera que le dé bola Andrea Rincón?”, y rápidamente se retiró del lugar. Entre risas, la ex Gran Hermano cerró: “Chicos, me van a hacer poner colorada, basta, hasta acá todo bien”

Días atrás, el humorista se había referido a su buena relación con Rincón, durante un móvil con A la tarde. “¿Es verdad que andan noviando con Andrea Rincón?”, fue la picante pregunta que le hizo Karina Mazzocco en esa oportunidad. A lo que el actor respondió con su clásico humor: “No, yo no...no sé ella, pero yo no. Habría que preguntarle si ella está de novia”. Ya en tono más serio, agregó: “No, es una gran compañera”. “Pueden ser amigos con derechos, que también estaría bien...”, deslizó Mazzocco. “Todo está bien en cualquier relación de dos personas de común acuerdo y con todo el consentimiento. Y con Andrea todo está bien. Y con el Bicho está todo bien y no es mi pareja”, aclaró él.

Freddy Villarreal habló de su relación con Andrea Rincón (Video: "A la tarde" - América)

Y dio más detalles: “Somos grandes compañeros de trabajo. Tenemos la fortuita situación de estar viviendo en el mismo complejo y en el mismo lugar. Y mi hija se hizo muy amiga de ella, y ella es un ser de luz también. Está en una fase de su vida muy importante y muy abierta al amor. Para mí una persona que respeta y ama a mi hija....”.

En ese momento, intervino Luis Ventura, que le preguntó quién lo acompañaba en ese móvil. “Luis, vos sabés muy bien que todas las relaciones que se generan en los programas a veces no han sido ciertas...Vine con Andrea, pero eso no quiere decir...Si te sacás una foto con una persona que robó un banco, uno no es cómplice de haber robado. Andrea está en otro móvil y estoy con mi nena. Si venía con Fabían Vena, me ibas a decir que tenía una relación con él...”, lanzó entre risas. Y agregó, divertido: “Me encanta como hombre, ojalá me de bola, si es así, con Andrea no inicio nada”.

Acto seguido, Cora De Barbieri le recordó que tiempo atrás había dicho que se había construido una casa inmensa, pero que no tenía con quien compartirla. “Cuando termine la temporada, ¿vas a tener con quién?”, le consultó la panelista. A lo que Villarreal: “Ojalá que haya una persona que tenga ganas de compartir ese lugar tan lindo. Me agarró en pandemia y dije ´tanto esfuerzo para hacer esto y si mañana aparece otro moco volador y vamos a estar encuarentenados, en un momento me replanteé para qué tanta materialidad en la vida de uno. Hoy por hoy sigue estando sola la casa esperando el amor”.

