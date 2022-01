Punta del Este: Valeria Lynch y Mariano Martínez en una entrevista a corazón abierto con Infobae

Se ríen sin parar, se entienden con un gesto cómplice, se admiran mutuamente y, sobretodo, se miran con los ojos cargados de amor, sueños y una vocación en común: la música. El 10 de enero a las 22, las puertas del Salón Punta del Este -dentro del exclusivo resort Enjoy Punta del Este- se abrirán para recibir “Íntimo”, el show musical que protagonizan Valeria Lynch (70) y Mariano Martínez (51). Arriba del escenario, la pareja no solo interpretará los éxitos de cada uno, sino también, recordará su intimidad durante la cuarentena, cuando la relación recién daba sus primeros pasos. Entonces, ambos se fundirán con el público en un relato cargado de humor, anécdotas y, sobre todo, de muy buena música.

— ¿Cómo empezó la relación y cómo terminaron trabajando juntos?

— Mariano Martínez: Valeria me convocó para producir un disco. Trabajamos en el estudio y terminamos haciendo dos discos. En el medio... ¡ pasaron cosas! (risas) De todo pasó, hasta una pandemia. Nadie se lo esperaba pero, de repente, nos vimos encerrados sin hacer shows, ni giras y con un tiempo con el que normalmente no contábamos. Nos pusimos a trabajar y armamos un estudio en su casa. Yo iba llevando instrumentos, micrófonos y computadoras para poder grabar. Le pregunté qué canciones le pedían sus fans y que hacía mucho que no cantaba. Le propuse grabar y hacer versiones nuevas, pero solo para entretenernos en la pandemia, pero terminamos haciendo un show con todo lo que vivimos.

— Valeria Lynch: El público se siente muy identificado con las historias que contamos. Son historias cotidianas y la gente se hace cómplice porque, no solo van a escuchar los éxitos de Mariano y los míos, si no que también ese encuentro nos humaniza mucho. Es diferente porque estamos acostumbrados a los grandes shows y con mucha gente, donde no tenés la posibilidad de verles la cara como pasaba al principio.

Valeria Lynch y Mariano Martínez, felices en Punta del Este

— MM: Como tenemos residencia uruguaya, nos vinimos cuando en Argentina todo se estaba poniendo difícil y no había ningún espectáculo funcionando. Acá, desde agosto, todo se empezó a mover con un aforo reducido. Entonces, armamos este show, que se llama Íntimo porque mostramos eso: las versiones que grabamos en la computadora durante la cuarentena, tocando, cantando y compartiendo la experiencia que nos tocó vivir. Para ese entonces, teníamos un vínculo muy reciente, pero superamos esa prueba que para todos fue tan difícil. Tuvimos momentos muy divertidos y cosas locas de la convivencia, como el descubrimiento del lado B del otro, que lo contamos en el show... ¡ y terminó siendo mitad de música y mitad de humor! (risas).

— VL: Es un poco volver a la esencia, a los comienzos, al café concert y pararnos frente al público de una manera más despojada, como de entre casa. En noviembre de 2020, hicimos el primer show y hoy llevamos una treintena junto a los músicos uruguayos, Nacho Obes, y Matías Banacore. Fue muy atípico todo porque, en plena pandemia, estábamos trabajando y recorriendo todo Uruguay. Ese mismo show, es el que presentamos el 10 de enero en Enjoy Punta del Este.

— MM: Siento que recibimos al público en el living de casa y que podemos charlar. Me gusta esa parte en que la gente te cuenta lo suyo y participa.

— VL: En cada show, el público se hace compinche y eso, en otro contexto, sería imposible. Contamos historias que nos pasaron de verdad, pero ya sabemos de antemano cómo va a reaccionar la gente. ¡Es una terapia de pareja y grupal! (risas)

— MM: Ahora, estamos trabajando en el disco de Valeria y se viene uno de con sus baladas poderosas, que la va a romper y le va a encantar a sus seguidores. Estamos produciendo un disco espectacular.

Valeria y Mariano junto a los músicos uruguayos que los acompañan en su show, Nacho Obes, y Matías Banacore

— Este año, ambos se incorporan al programa “La Voz de Uruguay”, que se realiza por primera vez aquí. ¿Cómo será el 2022 de cada uno, ya que Valeria participará como jurado de ese programa -junto a Rubén Rada, Agustín Casanova (Márama) y Lucas Hugo- mientras Mariano será coach de algunos equipos. El 27 de febrero, ambos cantarán en el Teatro Colón: será la tercera vez de Valeria y la primera de Mariano.

— VL: Sí, voy a estar yendo y viniendo de Buenos Aires. Así estamos, nos repartimos entre Uruguay, mi casa de San Isidro y la de Mariano en las Sierras de Córdoba. Todo el tiempo nos estamos triangulando.

— MM: En febrero, me voy con Attaque 77 a Paraguay así que, en la medida que todo se vaya reactivando, iremos haciendo lo que nos gusta: trabajar, viajar y encontrarnos con la gente.





— ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en pareja? ¿Qué los atrae tanto?

— VL: Por el estilo de música que hace Mariano -que hace de todo pero se lo conoce más por el rock- le dio su impronta a toda mi música, pero sin sacar la esencia de mis baladas. Actualizó mis canciones. Estar a su lado es un aprendizaje constante.

¿Desventajas? Por ahora, no hay (risas). El lado B es mínimo al lado de lo que me produce trabajar juntos. Aprendo muchísimo, abro mi cabeza, recibo mucha data y me encanta, porque es una forma de seguir creciendo y darle algo nuevo al público.

—MM: Nos llevamos muy bien y no pasa mucho más de no ponernos de acuerdo en qué tema cantar (risas) Valeria es una maestra. Cuando uno es un aprendiz, el otro te enseña. En esta oportunidad que nos da la vida de aprender, siento que aprendo en todo sentido y absorbo ese aprendizaje todo el tiempo: dentro y fuera del escenario. Siempre estoy aprendiendo de ella, en todo: como artista y como persona.

—VL: A mí me gusta su rebeldía y autenticidad. Me gusta mucho que tenga sus convicciones y las pelee a muerte. Eso es una enseñanza y está buenísimo, porque me obliga a tener la rebeldía de hace muchos años y me conecta con algo más autentico .





— En algún momento, ¿sintieron que la diferencia de edad los condicionaba?

— VL: Al principio, yo conectaba con eso porque soy la más grande de la pareja. Tenía mis pruritos pero, más que nada, por Mariano. Sin embargo, me hizo ver que no importa la edad: que, a veces, uno puede ser una persona adulta sin serlo, y viceversa. La edad es un hecho cronológico y lo que importa es sentirse bien, ser un espíritu joven. La que vale es la edad que uno cree que tiene y siento que nunca voy a dejar de ser una niña.

— MM: No conectamos con eso. ¡ Conozco muchos jovatos que son más chicos que yo! (risas) Es una actitud, tiene que ver con mandatos culturales y no me gustan las etiquetas . Pero supongo que, en nuestro caso, tendrá que ver mucho con que hacemos lo que nos gusta. Tenemos una vocación y un trabajo. Eso te mantiene bien.

La pareja presenta su show el 10 de enero, en Enjoy Punta de Este

— ¿Fantasean con la idea de casarse?

— MM: Pero... ¿qué decíamos recién de los mandatos de la sociedad? (risas)

— VL: No no, ya no. No hace falta, ¡estamos tan bien así!

— MM: Ambos ya pasamos por esa experiencia, varias veces... ¡ y, como para saber que no hace falta! (risas)





— ¿Qué opinan de las nuevas figuras de la música joven, como L-Gante o María Becerra?

—VL: Creo que hay lugar para todo el mundo. Todos los estilos pueden convivir, ya que tenemos seguidores y fanáticos diferentes. María fue alumna de mi escuela y veo que canta muy bien, pero no consumo esa música. No por prejuiciosa, sino porque no me llama la atención, pero me parece que está bueno.

—MM: Lo interesante es la evolución y lo que pase con ellos de acá a 10 o 15 años. Me da curiosidad ver cómo se van a desarrollar en el futuro, mas allá de modas o tendencias.





— Valeria, ¿desde cuándo venís a Uruguay?

—VL: Siempre veranaba en Mar del Plata y, hace 30 años, me compré mi primera casa acá. Hoy tengo una muy cerca de donde estamos (en Enjoy). Vengo desde 1973 y Punta del Este me encanta, sobretodo, en invierno. Es sensacional. Tengo muy buenos amigos en Uruguay y que no son del ambiente. Son de la vida.





— ¿En qué momento está hoy tu relación con Patricia Sosa?

— VL: No hay ninguna relación. No hay nada de nada. No hay relación. Ya está, ya fue.

La pareja no esquivó ninguna pregunta y se mostró totalmente consolidada (RS Fotos)

— Valeria, ¿pudiste ver la serie sobre la vida De Diego Maradona?. ¿Quién es la cantante que aparece y que generó muchas especulaciones: Lucía Galán o vos?

— VL: No vi la serie pero ya me lo contaron (risas) No soy yo, es Lucía porque además ella lo contó. Yo lo digo porque ella lo contó, pero yo ¡jamás! ... Ni ahí. Una noticia así se hubiera sabido antes . Tal vez, quisieron meter polémica en la serie y me tocó a mí. Diego era fanático mío y hasta se autoproclamó padrino de mi segundo hijo. Cuando fue director técnico de la Selección en Paraguay, me llamaba para motivar a los jugadores con uno de mis temas... ¡pero perdimos! (risas). Jamás tuve nada que ver con Diego.

Eso sí, en los 90 me abrió las puertas de Italia, cuando fui a cantar a San Remo. Estaba en su mejor momento jugando en el Nápoli y fue especialmente a verme. El inicio del recital se demoró una hora porque Diego no llegaba a tiempo en su avión privado. Al otro día, mi foto con él estaba en la tapa de todos los diarios... Todo gracias a Diego. La prensa lo seguía por todos lados porque era Dios, los papparazzi lo volvían loco... Yo era “la argentina que Diego había ido a ver cantar”. Le estoy muy agradecida por todo lo que siempre hizo por mí. Fue muy amoroso conmigo pero, cuando salió ese capítulo, me empezaron a llamar y yo no sabia de qué me hablaban.

—MM: Mirá, yo sé lo que pasó con Diego... ¡ pero sólo lo voy a contar en el show de mañana! (cerró Mariano entre risas)





