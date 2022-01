Juana Viale en Punta del Este con Infobae: “Hay que ponerle humor al dramatismo de la vida”

Juana Viale con Infobae en Punta del Este: “Hay que ponerle humor al dramatismo de la vida”(RS fotos)

Después de cerrar un gran 2021 y afianzarse como conductora de televisión, Juana Viale se muestra entusiasmada con un nuevo desafío en la actuación, ya que el 7 de enero se volverá a subir al escenario con “El ardor”, en la Sala Cantegril de Punta del Este, en Uruguay. A horas del estreno y terminando de ensayar, dialogó con Infobae en la terraza de un hotel de Laguna del Sauce.

“Estoy muy feliz de seguir trabajando, pero no paré un minuto. Terminé en la televisión el 22 de diciembre; después, seguimos con los ensayos de esta obra y ahora ya estoy en Punta del Este, lista para el estreno. Vamos a estar girando por Uruguay para terminar a fin de enero en el Auditorio Nacional del Sodre. Veremos la posibilidad de llevarla a Buenos Aires y, también, de salir en una gira”, expresó Juana Viale.

Juana Viale en una entrevista con Infobae, en Punta del Este (RS fotos)

Sin embargo, no es primera vez que Juana se embarca en esta obra -dirigida por Luciano Cáceres- ya que trabajó en ella dos temporadas atrás en Mar del Plata. Ahora, el proyecto le llegó después de hacer “40 días y 40 noches”, también bajo la dirección de Cáceres.

Esta vez, la actriz compartirá el escenario con Juan Gil Navarro, Joaquín Berthold y Santiago Magariños, quienes interpretarán la pieza escrita por Alfredo Staffolani.

“La obra te da un desgaste físico gigante, enorme... Hacer gira, llegar, montar, terminar la función, ir a otro lado… Ahora, estoy dedicada a esto. Es una muy linda experiencia y tengo unos compañeros maravillosos. Los que vengan a verla se van a morir de risa, pero es una comedia dramática. Hay que ponerle humor al dramatismo de la vida” , destacó.

La actriz se prepara para el estreno de "El ardor", el 7 de enero en punta del Este

La trama de la obra transita en el departamento donde viven Rita, una maestra de apoyo escolar (personaje interpretado por Juana Viale); Marco, un escritor de artículos en blogs (Juan Gil Navarro) y Manu, su hijo adolescente (Santiago Magariños) en pleno despertar sexual. Ellos planeaban un viaje a una casa en el Tigre para paliar el verano, justo cuando reciben la visita de Antonio (Joaquín Berthold), un primo del Paraná̃, que revolverá viejas tensiones familiares.

La llegada de Antonio será el puntapié para que Manu empiece a dar a conocer algunas cosas que está experimentando y que hasta ahora habían sido desatendidas por sus padres. Rita encontrará la punta del iceberg de una relación que ya no le da lo que necesita, y Marco, advertirá que, para sostener la relación con su mujer,deberá̃ establecer algunos acuerdos que hasta entonces había naturalizado.

Juana Viale

“Uno siempre sale modificado después de cada función. No es fácil encontrar las palabras, pero creo que es una experiencia que cualquier artista la necesita para sentirse vivo. Es una adrenalina muy fuerte, es una alegría, es superarse … Son muchas experiencias”, dijo.

Por el final de la entrevista, reveló que siempre está abierta a los comentarios sobre su carrera y expresó. “Las críticas en mi trabajo como artista siempre son más que bienvenidas porque construyen”.

Recordemos que en el último programa del 2021 de La Noche de Mirtha, Juana se refirió a su experiencia como conductora con absoluta sinceridad y agradeció las permanentes enseñanzas de aquellas personas que llevan años de trayectoria: “Mi idea...como dicen, yo caí acá como por arte de magia. Solamente tengo palabras de agradecimiento a todos mis invitados. No es fácil coordinar agendas y han hecho locuras para estar acá. Respeto a todo el mundo, que vengan acá y puedan decir lo que quieran”, señaló a modo de balance por sus casi dos años al frente del histórico programa.

“Soy una agradecida de la vida, termina este ciclo hermoso”, concluyó, y se atrevió a realizar algunas conjeturas respecto al futuro: “¿Qué va a pasar el año que viene? No sé, tampoco me interesa porque el destino me lo va a hacer saber”, remató sin dar más precisiones acerca de su continuidad o no en el programa.

