El íntimo festejo de cumpleaños de Wanda Nara junto a Mauro Icardi y sus hijos

Wanda Nara cumplió 35 años y salió a festejarlo con su familia frente al Arco de Triunfo

El viernes 10 diciembre Wanda Nara cumplió 35 años y decidió celebrarlo en una íntima cena en un restaurante de París. La empresaria se vistió elegante para la ocasión, al igual que sus cinco hijos y su marido, Mauro Icardi. Mientras disfrutaba de la comida gourmet le seguían llegando cientos de felicitaciones al celular, y compartió varios de los saludos en sus historias de Instagram. Luego del festejo nocturno posaron todos frente al Arco de Triunfo para retratar el momento y publicaron varias imágenes en las redes sociales.

“Birthday Dinner, we love you @wanda_nara” (Cena de cumpleaños, te amamos), le escribió el delantero del PSG, junto a un emoji de corazón. Debido a que continúan las repercusiones en torno al escandaloso triángulo amoroso que incluyó a Eugenia La China Suárez como tercera en discordia, el futbolista prefirió limitar los comentarios de la publicación para no desviar la atención ni recibir críticas en el mundo virtual.

La empresaria sopló las velas sobre un tiramisú y le dio la bienvenida a sus 35 años

Wanda, por el contrario, dejó abiertos los mensajes para que sus seguidores pudieran dejarle algunos mensajes en su día. “¡Mi cumpleaños feliz! No puedo estar más agradecida a la vida por tanto, soy consciente que con 35 años tengo mucho, pero también me quedan muchos mas sueños por conseguir pero lo más importante y valioso lo tengo en esta mesa”, escribió en el epígrafe del posteo que acompañó con nueve fotografías del festejo.

“Gracias a ustedes también por tanto amor”, agregó, como dedicatoria especial para sus 10 millones de seguidores de Instagram. En las fotos se aprecia el look de cada uno de los integrantes de la familia: la cumpleañera eligió un vestido rosa que combina el estilo propio de una camisa con detalles en negro en el cuello y los bolsillos. Para completar el outfit optó por unas medias negras con botas bucaneras y una cartera del mismo color. Se hizo un recogido en el cabello, alisado para la especial ocasión, y destacó sus ojos verdes con un delineado y maquillaje esfumado.

Wanda Nara compartió varias selfies junto a sus hijos: a la izquierda Francesca Icardi, y a la derecha Constatino López

Icardi mantuvo la sencillez que lo caracteriza en sus atuendos, pero esta vez dejó la boina de lado y se vistió con una camisa gris con pantalón a juego y zapatillas blancas. El mayor de los varones, Valentino -fruto de la relación anterior con Maxi López - siguió los pasos del futbolista y también lució una camisa con un jean oscuro, al igual que sus hermanos menores, Benedicto y Constantino.

Las pequeñas Isabella y Francesca, dos apasionadas de la moda que se inspiran en el gigantesco vestidor de su madre, posaron con dos looks similares, compuestos de remera mangalarga, medias y pollera, pero de distintas gamas de colores. En la foto final se los ve a todos juntos mientras le cantan el feliz cumpleaños a la empresaria: una porción de tiramusí fue la elegida para que Wanda pida sus tres deseos iluminada por dos bengalas.

Anoche ya habían empezado a saludarla en las redes sociales, debido a una confusión sobre su fecha de nacimiento, y una vez que hizo la aclaración correspondiente, todos rectificaron su mensaje para el día siguiente. “Feliz Cumpleaños mi amor, que la vida nos siga llenando de amor y felicidad, te amo”, fueron las palabras que le dedicó el jugador de fútbol, junto a dos fotos en las que aparecen abrazados.

Todos juntos frente al Arco de Triunfo de París: la familia completa posó antes de ingresar al restaurante donde celebreraron el cumpleaños de Wanda

Los más chiquitos de la familia junto a su madre: Benedicto López, de 9 años, e Isabella Icardi, de 5

Unas horas antes, Wanda y Mauro habían estado celebrando el cumpleaños de Isabella, que lo hizo dos meses después porque la vez anterior sus hermanos Valentino, Constantino y Benedicto no pudieron estar presentes por estar en Italia junto a su padre, Maxi López. Para esto, contrataron a una lujosa empresa de eventos que se encargó de los preparativos del festejo en un exquisito salón de fiestas infantiles de París. Allí, no solo estuvieron presentes su familia y círculo más íntimo, sino que también fueron invitadas las parejas de algunos de los futbolistas del PSG, entre las cuales se encontraba Antonela Roccuzzo.

A pesar de rumores de una tensa relación entre ellas, la mujer de Lionel Messi no solo no tuvo problemas en asistir al cumpleaños de la pequeña, sino que además posó en una foto junto a la mediática. “Feliz cumple a la mas chiquita de la familia... tu tan esperada fiesta. Te amamos mucho”, escribió Wanda junto a varias imágenes de la intimidad de la celebración, entre las cuales había una de ella junto a algunas de las mujeres de los jugadores del equipo de fútbol parisino. Y un detalle no menor: la mamá de Thiago, Mateo y Ciro está ubicada justo al lado de la mayor de las Nara.

SEGUIR LEYENDO: