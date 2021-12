El romántico mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara por su cumpleaños

Mauro Icardi y Wanda Nara, más unidos que nunca

Este viernes 10 de diciembre es el cumpleaños de Wanda Nara. Y, aunque todavía en Argentina no son las 12 de la noche, en París la empresaria ya celebra sus 35 años. El primero en saludarla a través de las redes sociales fue Mauro Icardi, gesto que fue considerado por muchos como una confirmación de que en el matrimonio todo marcha sobre ruedas, a pesar de la profunda crisis que vivieron en el último tiempo luego de que se señalara a Eugenia La China Suárez como la tercera en discordia.

“Feliz Cumpleaños mi Amor. Que la vida nos siga llenando de amor y felicidad. Te amo”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram junto a dos fotos en las que aparecen abrazados. Apenas minutos después de este posteo, la mediática lo compartió en sus stories.

El especial posteo de Mauro por el cumpleaños de Wanda

Wanda compartió la story de Mauro Icardi

Unas horas antes, Wanda y Mauro habían estado celebrando el cumpleaños de Isabella, que lo hizo dos meses después porque la vez anterior sus hermanos Valentino, Constantino y Benedicto no pudieron estar presentes por estar en Italia junto a su padre, Maxi López. Para esto, contrataron a una lujosa empresa de eventos que se encargó de los preparativos del festejo en un exquisito salón de fiestas infantiles de París. Allí, no solo estuvieron presentes su familia y círculo más íntimo, sino que también fueron invitadas las parejas de algunos de los futbolistas del PSG, entre las cuales se encontraba Antonela Roccuzzo.

A pesar de rumores de una tensa relación entre ellas, la mujer de Lionel Messi no solo no tuvo problemas en asistir al cumpleaños de la pequeña, sino que además posó en una foto junto a la mediática. “Feliz cumple a la mas chiquita de la familia... tu tan esperada fiesta. Te amamos mucho”, escribió Wanda junto a varias imágenes de la intimidad de la celebración, entre las cuales había una de ella junto a algunas de las mujeres de los jugadores del equipo de fútbol parisino. Y un detalle no menor: la mamá de Thiago, Mateo y Ciro está ubicada justo al lado de la mayor de las Nara.

En tanto, en los próximos días, Wanda se instalará en Buenos Aires sola con sus hijos -el jugador del PSG se sumará más tarde, cuando acaben sus compromisos laborales. La idea es pasar las Fiestas junto a Zaira Nara. “¿Dónde puedo comprar un arbolito y decoración de Navidad en Argentina?”, preguntó en Instagram con “disimulo” y abriéndole la puerta al canje de los objetos navideños. Y sus seguidores no se la dejaron pasar: “Como si nunca hubiese vivido en el país y no supiera en qué comercios se venden este tipo de productos”, le escribieron en los comentarios.

La mediática y su familia se alojarán en la casa de Santa Bárbara donde ella vivió durante años con Maxi López. La vivienda quedó a nombre suyo luego de llegar a un acuerdo por la deuda de la cuota alimentaria. Toda la familia ya está a tono con la Noche Buena. Hace unos días se develó el pedido de sus dos hijas más pequeñas. “Querido Papá Noel, me gustaría una malla de caballos y para mi hermana una malla de cualquier cosa”, comenzó leyendo Wanda el listado que Francesca Icardi había escrito y donde también incluía los regalos que esperaba recibir su hermana menor, Isabella.





